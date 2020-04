Chromium OS/FydeOS 正式支持 AMD Ryzen 平台，首发荣耀 MagicBook 版本

FydeOS 是一款基于Chromium OS开源项目的操作系统,无需Google服务,可创建本地账号登陆,带有完整的桌面版Chromium浏览器,并通过容器技术兼容安卓程序、带有GUI的Linux程序,是面向未来的云驱动操作系统。

Chromium OS 和 FydeOS 一直致力于能在更多的硬件平台和设备上运行,将优质的体验带给更多用户。FydeOS for HONOR MagicBook 2019 Preview1 正式发布。

作为第一个适配 AMD Ryzen 平台的 FydeOS for You 版本,FydeOS for HONOR MagicBook 2019 Preview1 是目前市面上第一款也是唯一一款能在 AMD Ryzen 平台上运行的全功能 Chromium OS 分支。该版本所适配的 HONOR MagicBook 2019 也将成为首款 AMD Ryzen 「Chromebook」,并且能在中国大陆地区完美使用。

同其它主流 FydeOS 版本一样,该 Preview 版含有:

Chromium r80 浏览器桌面版本

H.264/5 解码器及 Widevine DRM

安卓子系统以及对安卓程序的兼容

Linux 子系统及默认携带 Debian 10 环境

FydeOS 网络账户及所有使用偏好同步功能

坚果云网盘个人版的系统级支持

酷安安卓商店的系统级支持

燧炻传送 (drop.fydeos.com) 的系统级支持

华为荣耀 MagicBook 2019 (锐龙版 3500U)是一款性价比极高的轻便超级笔记本电脑,在各大电商渠道,该设备默认携带「第三方 Linux 操作系统」出货。如今,FydeOS为该产品提供了一个与众不同的选项。