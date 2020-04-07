多屏协同成为主流？盘点手机和电脑的关系变迁史

手机和电脑的联动一直是个很大的难题，一方面手机已经成为人们最常使用的电子设备，拍照、阅读、社交等都在手机上完成，另一方面电脑还是作为主要的生产力工具，地位不可替代。当你需要把手机上收藏的文章、拍的照片放到电脑上进行进一步处理时，就需要用到一些协同工具。

这方面做得比较好的是苹果，AirDrop 可以用来传输文件、Handoff 可以跨设备复制文字。但本质上来说，iPhone 和 Mac 还是两个需要独立操作的设备，并且这种数据的互联也仅限于苹果自己的生态。

最近一些大的科技公司也推出了很多支持多屏协同的服务，可以在电脑上直接控制手机，微软推出了 Your Phone、戴尔推出了 Dell Mobile Connect，还有华为的 Huawei Share 和联想的 Lenovo one 等。这种将手机投射到 PC 的方式似乎成了一种趋势，从「对抗」到融合，手机和电脑的关系经历了一段漫长的变化过程。

功能机时代，电脑是「老大哥」

在智能手机出现之前，电脑是绝对的主流计算设备。手机的局限在于计算力不够、存储空间不足，手机屏幕小、操作也不够方便。于是一些第三方应用抓住了这个机会，人们可以用数据线将手机和电脑连接，通过手机助手来下载应用、壁纸、主题、铃声等，更复杂的还有清理垃圾、 备份文件、ROOT 等功能。

这时候的电脑更像是手机的「老大哥」，用户需要通过一根数据线将它们打通，用电脑来管理手机上的文件。

智能手机成长为独立设备

智能手机出现之后，手机的身份变得更「独立」了。Wi-Fi 和数据网络让随时随地联网成为可能，手机的存储空间变大，可以承接起各种服务，存储各种文件。手机的计算力也得到提升，不需要借助电脑也能独立实现很多功能。触屏操作彻底革新了手机的交互方式，它的作用不再只是打电话、发短信。

虽然智能手机变得更独立、更强大了，但要说取代 PC 还很远。在进行一些内容生产时，我们还是离不开电脑、离不开键鼠操作，而人们在手机上日常积累的照片、文档等数据，需要以更快的方式传输到电脑上。苹果在这个方向的努力最为成功，AirDrop 让传输文件的过程变得既快又方便，Handoff 让人们在两个设备上可以无缝衔接操作。

这时候的手机和电脑已经彼此独立，但又保持着各自的优势，某些场景下需要通过无线传输的方式进行协同。

手机厂商的尝试：让手机「变成」PC

此时还有一些公司进行了另外一个方向的尝试，就是让手机「变成」PC。2011 年发布的 MOTO Atrix 4G 通过一个「PC 坞站」配件，可以让手机作为计算设备，借助键盘触摸板+屏幕来实现接近电脑端的操作。2015 年的 Lumia 950 可以通过扩展坞，在显示器上呈现桌面版界面。这些尝试都为后来手机的 PC 模式积累了宝贵经验，手机厂商的「野心」也进一步成长。

结下硕果的是三星的 DeX 模式，还有坚果手机的 Smartisan TNT 系统。用户可以用一根数据线来连接显示器，以手机为计算设备，在显示器上呈现桌面版系统。数据同步方面，用户可以直接在在桌面模式中管理手机上的文件，正常打开应用（无法与手机端打开同一个应用），正常接收通知。操作交互上手机利用了显示器的大屏，支持键鼠设备，可以像电脑一样进行精细操作、用键盘打字。

手机的 PC 模式一定程度上弥补了手机本身的不足，但本质是模仿电脑，两者并没有进行融合，也没有实现替代。2016 年，微软在 Windows 10 中开始支持「投影到此电脑」的功能，不过只是将电脑作为了手机的显示器，交互上并没有更多联动。

现在还在坚持做手机 PC 模式的主要是三星、坚果、华为（同时还在做多屏协同），连接方式都向简单化靠拢，三星扔掉了扩展坞，坚果手机开始支持无线连接。它们在一些特殊场景下可以用来应急，对大部分人来说还是无法成为主力设备。

多屏协同是未来主流

目前流行的多屏协同工具，则是同时结合了文件传输、跨屏复制、屏幕镜像等思路，手机和电脑开始真正走向融合。这方面的典型代表是华为的 Huawei Share，用户可以将手机投射到电脑桌面，与屏幕镜像不同的是，你还可以用键鼠来反向控制手机。

传输文件时，可以直接在手机界面进行选择，然后拖动即复制。便签应用中的文字也支持这样的操作，手机和电脑还可以共享剪贴板，就像苹果的 Handoff 一样。Huawei Share 把手机和电脑的联动几乎做到了极致，传文件、传录屏的操作简化成了摇一摇、碰一碰，「一碰传」这个称呼十分贴切。

与三星 DeX、Smartisan TNT 等系统不同，这些协同服务并没有想把手机变成 PC，而是选择把它「搬到」电脑的大屏上。手机和电脑彼此仍然独立，但在进行文件传输、文字复制、打字等操作时，你不需要重新适应一个经过「魔改」的安卓系统，而是可以直接用电脑端的操作习惯来控制手机。

手机取代 PC？合作共赢才是未来

从电脑为主导、到手机想「取代」PC、再到如今的融合，手机和电脑的关系其实是反映了各自的技术发展、市场地位、话语权的变化。如今手机作为主流消费电子设备的地位已经毋庸置疑，在拍照等方面更是逐渐取代了一部分专业设备。

对于大部分轻度的内容生产需求，手机已经可以作为一个独立设备完成很多工作：存储空间够大，还可以借助云空间；计算能力变强，甚至可以进行 AI 处理；交互上以系统底层为基础，海量的第三方应用探索出了无限可能。

连接数据线、再用电脑管理手机的时代基本算是一去不复返了，而手机 PC 模式的尝试虽然没有让手机取代 PC，但在一些特殊场景下的确拓宽了手机的功能性。多屏协同作为极具潜力的一种服务，可以让手机和电脑更好地进行协同，各自保持独立的同时又能优势互补，是符合目前使用场景的方案。