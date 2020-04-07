美股周一大幅反弹：苹果涨8.72%，瑞幸咖啡跌18.40%

4月7日消息，据外媒报道，美国时间周一，美国股市大幅收高，从上周的大幅下跌中实现反弹，原因是美国新增的新冠肺炎确诊病例数似乎有所下降。

道琼斯指数收于22679.99点，上涨1627点，涨幅7.73%；标准普尔500指数收于2663.68点，上涨7.03%；纳斯达克指数收于7913.24点，上涨7.33%。

在美国股市周一交易中，科技龙头股普遍大涨，苹果股价收于262.47美元，上涨了8.72%；谷歌母公司Alphabet股价收于1186.92美元，上涨了8.11%；亚马逊收于1997.59美元，上涨了4.77%；微软收于165.27美元，上涨了7.44%；Facebook收于165.55美元，上涨了7.37%；甲骨文收于51.49美元，上涨了4.23%；IBM收于114.82美元，上涨了7.97%；奈飞（Netflix）收于379.96美元，上涨了5.03%；特斯拉收于516.24美元，上涨了7.55%；优步（Uber）涨13.89%；Lyft涨16.95%。

美股中的芯片龙头股普遍大涨，英特尔收于58.45美元，上涨了7.98%；英伟达收于268.40美元，上涨了10.04%；德州仪器收于108.96美元，上涨了8.98%；博通收于252.44美元，上涨了7.76%；高通收于70.95美元，上涨了8.77%；AMD收于47.52美元，上涨了11.58%；美光科技涨12.49%；应用材料公司涨9.15%。

在美国上市的中国概念股也普遍上涨，但瑞幸咖啡继续大跌，收于4.39美元，大跌18.40%。阿里巴巴收于196.45美元，上涨了4.99%；京东收于41.56美元，上涨了4.19%；百度收于102.94美元，上涨了5.91%；拼多多收于38.49美元，上涨了4.31%；哔哩哔哩收于25.56美元，上涨了6.01%；爱奇艺收于16.76美元，下跌了1.76%；微博收于33.88美元，上涨了5.88%；新浪涨0.91%；搜狐涨6.14%；搜狗涨2.12%；携程涨6.54%；前程无忧涨0.12%；汽车之家涨6.29%；58同城涨2.00%；跟谁学涨2.13%；聚美优品涨0.82%。

波音公司股价上涨超过19%，领涨道琼斯指数。雷神技术公司（Raytheon Technologies Corporation）、美国运通和Visa的股价涨幅均超过11%。公用事业、非必需消费品和科技板块领涨标普500指数，这些板块收盘涨幅均超过7%。

数据显示，美国每日新冠肺炎确诊病例数量正在下降，这令美国投资者受到鼓舞，尽管目前还不能确定这是一个持续的趋势。美国约翰·霍普金斯大学的最新数据显示，美国上周四新增病例约3万例，上周五32100例，上周六33260例，上周日则降至28,200例。

特朗普政府上周日还指出，有迹象表明医院的收治率趋于稳定，这有助于提振华尔街周一的情绪。与此同时，纽约州上周日报告了594例新的新冠肺炎死亡病例，上周六的死亡病例不到630例，这是纽约州每日新增的新冠肺炎死亡病例首次出现下降。

市场研究公司Fundstrat的研究主管汤姆·李（Tom Lee）在给客户的报告中称：“最新数据显示，纽约州疫情拐点到来时间可能比州长库莫的乐观估计要更早。随着人们对美国新冠疫情危机有了更清晰的认识，我们相信，现在买家正在控制局面。”

欧洲的新冠肺炎死亡率不断下降，也给人们带来了希望，相信美国疫情也将很快接近其峰值，而社交隔离措施正在发挥作用。

上周，道琼斯指数下跌2.7%，标准普尔500指数下跌2.1%，纳斯达克指数下跌1.7%。由于对新冠病毒爆发的担忧几乎导致全球经济停滞，并抑制了市场的人气，美国股市也深陷于熊市中。

对冲基金Pershing Square的的比尔·阿克曼（Bill Ackman）周日在推特上称：“我开始变得乐观起来。纽约的确诊病例数似乎达到了顶峰。目前几乎整个国家都处于禁闭状态。”

一些乐观情绪为全球股市注入了稳定因素。在意大利和西班牙等疫情最严重的国家，死亡率和新增确诊病例数的增速明显放缓，这给全球股市带来了一些积极的势头。周一，欧洲斯托克600指数上涨3.7%。

标准普尔500指数较3月23日盘中创下的低点反弹了21%以上。自3月23日以来，道琼斯指数已反弹逾24%。

然而，美国是迄今为止新冠肺炎感染人数最多的国家，已超过33万。上周六，美国总统特朗普警告称，“将会有很多人死亡”，并指出美国面临着对抗疫情“最艰难的一周”。

市场研究公司Chaikin Analytics首席执行官马克·查肯（Marc Chaikin）表示：“如果我们有幸看到新冠患者得到有效的治疗，投资者将会有大量的资本收益机会。但对我来说，保本比资本收益更重要。”