因为新冠疫情，哥伦比亚广播公司尝试“远程”拍电视剧

4月7日上午消息，因为新冠病毒疫情在美国爆发，许多电视节目和电影目前已经暂停拍摄。哥伦比亚广播公司（CBS）的一部剧集《All Rise》（全体起立）采用了独特的解决方案：计划让演员家里拍摄。

All Rise宣传图

All Rise是一个法律类剧集。据外媒TVLine报道，“All-Rise”将使用FaceTime、WebEX和Zoom等程序，以及“其他可用的社交媒体和在线技术”，在这种特殊时期拍摄。

这一集将以现在的实际情景为主，每个角色都会在家家中录像，加上后期，组成一个看起来真实的庭审过程。

执行制片人Greg Spottiswood在一份声明中说：“这是一个独特的机会，让我们所有的家庭都团结在一起——在我们不同的家里，甚至在不同城市里——讲述一个关于恢复力、正义和社区力量的故事。”

当然，演员们用在线软件拍完之后，还会用视觉特效VFX等进行后期制作，以加上必要的背景。一名摄影师将肚子驾车拍摄代表“目前（疫情下）洛杉矶街道和社区的荒凉环境”等外景镜头。

该集将于5月4日（星期一）播出，如果进展顺利，我们也许可以看到其他电视制片厂采用类似的技术，或采用科技公司的软件和硬件远程制作内容。