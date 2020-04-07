视频剪辑过于卡顿，5组让Pr更流畅的小技巧

现在做自媒体的朋友越来越多，这其中就要用到视频剪辑软件——Premiere。提起PR，用过的人都知道，除了超级难学之外，它对电脑的要求也很高。尤其当我们剪辑4K这样的高分辨率素材时，常常会让电脑卡得怀疑人生。

如何才能让PR不卡呢？嗯……最简单的办法就是升级电脑了。此外我们也可以通过一些简单的设置，让PR稍微流畅一点！

1. 降低回放分辨率

如果你的视频预览卡顿，首先应该考虑的，就是当前回放分辨率是否过高。通常在你的PR节目面板的右下角，会有这样一个选单。点开后会出现“完整”、“1/2”、“1/4”、“1/8”、“1/16”五组选项，这里是PR的回放质量等级，“完整”最高，“1/16”最差。通常出于性能与画质的考虑，PR会将回放分辨率预设为“1/2”，但如果你的视频实在太卡，最好的方法就是降低回放分辨率（不影响最终输出的视频质量），立竿见影！

▲ PR中的回放分辨率菜单

2. 关闭“高质量回放”

除了分辨率以外，“高质量回放”也会对视频回放的流畅度造成影响。当我们点击回放分辨率右侧的“设置”菜单时，就能看到这一选项。顾名思义，这项功能直接影响的就是回放效果。打开后画质好，关闭后更流畅。和前面的回放分辨率一样，“高质量回放”也仅作用于回放阶段，并不会影响到最终的画面质量。

▲ 关闭“高品质回放”

3. 无特效回放

如果你为视频添加了足够多的特效，那么……同样可以把电脑累趴下。如果你并不需要在预览过程中看到这些特效，那么也可以暂时将它们关闭。

▲ 手工添加“FX无特效”到工具栏

点击“节目面板”右下角的“+”按钮，在弹出面板中找到“全局FX静音”，将它拖拽到工具栏上。需要回放时，只要点亮这个按钮，Premiere就会暂时忽略这些特效，以无特效方式进行播放。而且这个按钮仅针对于视频特效，对过渡效果不会起作用，很适合影片粗剪。

▲ 一键暂停视频回放特效

4. 优化渲染模式

打开“首选项”>“内存”，你会看到PR的默认渲染模式。这里软件为我们提供了两组选项，分别是“内存”和“性能”。简而言之，如果你的电脑内存不大，那么这里需要选择为“内存”。而如果内存容量够用，则可以设成“性能”，以换取更好的渲染体验。

▲ 根据本机配置设置PR渲染模式

5. 启动代理剪辑

如果你尝试了上面的所有方法，仍然无法解决视频卡顿的话，就要借助下面这个大招了——代理剪辑。简单来说，PR最变态的地方就是，无论多高配置的电脑，都撑不过你那几轨几轨的4K素材。想让自己的电脑不至于卡死，就要变通一种方式，即先将视频素材缩小后（比如720P）再编辑，稍等合成影片时，再换回原始的素材。

这样无论你添加了多少特效，其实只是应用在一堆缩小后的素材上，电脑自然就不卡了。而且在整个过程中，PR都会自动完成这一切，并不需要我们额外参与。

·具体步骤如下：

1） 点击“文件→新建-项目”，点击“收录设置”。这里需要设置两个参数，一是将菜单勾选为“创建代理”，二是设置一个视频转码的尺寸极限（比如720P）；

▲ 启动代理

2） 项目建立好后，就可以按照正常步骤添加素材了。此时如果素材的尺寸刚好超过设定的极限值（本例为大于720P），PR就会自动调用Media Encoder对素材转码。当然这个过程其实是不需要我们参与的，不喜欢看的话就把它最小化吧；

▲ 拖入素材后，PR会自动启动ME对素材转码

3） 经过不长时间，Media Encoder就会将素材转码完毕。但此时我们所操作的，仍然还是高分辨率的原始素材，如何切换成转码后的低尺寸素材呢？这里需要先添加一个按钮；

4） 添加的方法类似于“FX静音”，依旧是点击“节目面板”右下角的“+”按钮，然后在弹出面板中找到“切换代理”，将它拖拽到工具栏上。点亮按钮后（蓝色），时间轴上的素材就被自动切换为低尺寸副本了；

▲ 添加“切换代理”按钮

5） 剩下的操作就没什么可说的了，由于已经切换成低尺寸素材，因此无论是添加特效还是遍历剪辑，所有的操作都会变得异常顺畅。不过需要记住的是，输出影片前一定要再点一次“切换代理”（变成灰色），将视频换回原始素材，才能进行最终的渲染输出；

▲ 按钮呈现蓝色后，就代表素材已经被替换成低码率了，记得输出前一定要再点回去

写在最后

如果上面这些方法，均不奏效。那么摆在你面前的，就只有换电脑这一条路了。当然你也可以尝试一些其他的非线剪辑软件。相对Premiere来说，它们更适合一些低配置电脑。顺道说一句，如果你平时经常需要检索素材，那么“L”键将会比“空格”更有效率，试试吧！