红米WiFi 6路由器要来了，已通过3C认证

IT之家4月7日消息 消息称，Redmi路由器AX1800已经获得3C认证，这是一款千兆双频路由器。

目前关于这款红米路由器的信息还非常少，不过之前有消息称该路由器比小米的WiFi 6路由器更便宜，这也是在意料之中的。

IT之家了解到，在今年2月份在小米10的发布会上，小米发布了一款新路由器——搭载高通IPQ8071A芯片的WiFi 6路由器AX3600，支持248台设备连接、传输速率提升1.5倍，售价为599元。