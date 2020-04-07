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Linux 基金会扩大奖学金计划，为个人提供高级开源培训

2020/4/7 9:14:51来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：南桥评论：

Linux 基金会发布公告宣布，“Linux 基础培训（Linux Foundation Training，LiFT）奖学金又回来了”。这是 Linux 基金会第九次主办 LiFT 奖学金计划，该计划旨在为全世界范围内有潜力帮助塑造 Linux 和开源软件的未来，但却缺乏资金支持的一些 IT 专业人士提供高级开源培训。

自 2011 年以来，Linux 基金会已经提供了 100 多个奖学金名额，包含超过 22 万美元的培训和认证费用。

Linux 基金会表示，鉴于 COVID-19 大流行，其正在扩大 2020 年的奖学金计划，以帮助有需要的人。该基金会将在今年颁发多达 500 个奖学金名额，这是自 2011 年该计划启动以来的在奖学金名额上的一次巨大扩展。

奖学金申请时间截止在 2020 年 4 月 30 日美国太平洋时间晚上 11:59 之前，奖学金获得者将接受 Linux 基金会培训课程和认证考试。获奖者名单将在今年 6 月于德克萨斯州奥斯汀举行的北美开源峰会上宣布（获奖者无需在场即可获得奖学金）。

Linux 基金会将提供以下 10 个类别的奖学金：

  • Open Source Newbies

  • Teens-in-Training

  • Women in Open Source

  • Software Developer Do-Gooder

  • SysAdmin Super Star

  • Blockchain Blockbuster

  • Cloud Captain

  • Linux Kernel Guru

  • Networking Notable

  • Web Development Wiz

Linux 基金会鼓励大家称，“无论您是刚刚开始开源事业，还是希望获得新技能的资深开发人员或系统管理员，如果您认为可以从培训和/或认证中受益但负担不起，那你就应该申请。”

点击访问申请地址

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关键词：Linux系统

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