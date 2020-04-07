来自Adobe的免费App：Adobe Scan体验

Adobe出品，必属精品——但往往也是贵价品。PS、PR、LR等套件是无数设计师们的标配，然而这些软件的价格也不是所有人都能承受得起的。但Adobe有没有又平价又好用的产品？这款Adobe Scan就是了！

Adobe Scan是Adobe推出的一款文件扫描、名片扫描APP。它是免费的，而得益于Adobe在平面图形领域的多年耕耘，我们也有理由相信它在处理扫描图像时，会有与众不同的表现。Adobe Scan的体验到底怎么样？一起来看看吧。

Adobe Scan支持简体中文，安装后直接开启使用即可。注意，Adobe Scan运行可能需要依赖Google Play框架，这对于国内的部分设备来说，可能是个障碍。在登录界面，可以看到Adobe Scan支持Google、Facebook以及Adobe自身的账号登录，并未为国内做本土化，希望日后能够有改善。

Adobe Scan主界面

Adobe Scan的使用很简单，它提供了数种扫描模式，例如表单、文件、名片等等。只需要将你想要扫描的文件在桌面上铺平，然后用摄像头对着这个文件，Adobe Scan就会自动识别出文件的边缘，然后自动矫正拍摄的角度，并增强对比。最后，你就能得出一张质量非常高的扫描件了。

对准想要扫描的文件，即可自动识别轮廓、修正角度

为什么说Adobe Scan是黑科技呢？因为它的扫描质量真的非常高！无论你的纸张怎么旋转怎么摆、纸张是怎样的颜色，它都能给你一个非常好的扫描效果，白纸黑字显示得清清楚楚。这种效果是非常难得的，大家可以亲自去体验一下，和其他扫描APP对比对比。

对文件的识别非常精准，还可以手动调整扫描边框

同时，Adobe Scan还支持多次扫描合成PDF文件，这相当实用。例如你有一叠文件需要扫描成电子档案，那么用Adobe Scan就可以多次拍摄，然后将多页的扫描结果合并为同一份PDF文件，整理起来更便利。

支持扫描结果合成多页PDF

之前Adobe Scan的扫描结果是需要上传到云端的，现在已经支持保存在本地了，选择更加灵活。

其他一些设置选项

总的来说，这的确是一款不错的APP。Adobe的免费产品不算多，这款如此高质量的扫描APP就千万别错过了。