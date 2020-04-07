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全球无人车公司加州路测排名：前十中国占三席，苹果排12

2020/4/7 13:36:17来源：凤凰科技作者：箫雨责编：远洋评论：

北京时间4月7日消息，《日经亚洲评论》公布的数据显示，2019年，中国自动驾驶技术开发商在美国加州的路测里程越来越接近美国顶尖自动驾驶技术开发商。其中，自动驾驶创业公司小马智行、百度去年在加州的路测里程实现了明显增长。

《日经亚洲评论》根据加州所提供数据做出的排名显示，截至2019年11月的12个月内，小马智行在加州公路上对自动驾驶汽车的测试里程累计达到大约28.1万公里，是2018年的11倍，排名从2018年的第九位跃升至第三位。百度去年的加州路测里程约为17.4万公里，是2018年的6倍，排名从2018年的第八位升至第四位。

无人车公司加州路测里程排名

小马智行和百度的加州路测距离仅落后于谷歌母公司Alphabet旗下Waymo、通用汽车自动驾驶公司Cruise。Waymo、Cruise今年依旧排在第一位、第二位。

除了小马智行和百度，阿里巴巴集团投资的中国自动驾驶创业公司AutoX Technologies排在第八位。滴滴出行旗下滴滴美国研究院(Didi Research America)从第25位升至第11位。

另外，备受关注的苹果公司自动驾驶汽车去年在加州的路测里程为1.2万公里，排名第12位。

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关键词：自动驾驶

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