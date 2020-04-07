微软Microsoft 365推出新版本：新用户可免费使用半年Teams远程会议服务

4月7日消息，微软中国宣布Microsoft 365将推出多个新版本满足不同客户的需求，实现Office 365部分产品的更新换代。同时，为了帮助全球各地的组织和个人在疫情期间开展远程办公、视频会议，Microsoft 365全球版的重要组件Microsoft Teams智能远程会议服务，面向全球市场新用户提供六个月的免费服务。

微软全球副总裁，Microsoft 365全球事业部施洋（Jared Spataro）

据介绍，Microsoft 365包含Windows 10（适用部分版本）、Office 365及EMS企业移动安全套件（适用部分版本）等云平台和工具。

Microsoft 365仍然提供Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNote等经典办公应用，并将进一步融入更多人工智能，其服务用户群正从传统意义上的“办公室职员”拓展到包括销售、服务、技术人员在内的“一线工作者”，其中多个版本通过整合Teams、Power Apps等创新应用，帮助更多人在各自的岗位上，发挥生产力和创造力。

在组织层面，Microsoft 365正通过Project Cortex等技术打通组织内部的知识和信息库，利用人工智能发掘和管理关联信息；Microsoft 365引入评分系统，对组织内的安全、生产力、合规等情况进行量化考核，提出可执行的分析洞察，从而更全面地确保数字安全；利用Microsoft Endpoint Manager，组织可更加高效便捷地对各种跨平台、跨系统移动设备、应用和策略，进行一站式的管理和维护。

此外，Microsoft 365商业版针对中小企业客户的不同需求还推出基础版（Basic）、标准版（Standard）、高级版（Premium）。各版本Microsoft商业版均提供适合开展远程办公、多方协作的Microsoft Teams、OneDrive、SharePoint云服务，在此基础上，标准版还包括完整的Office桌面程序，而高级版进一步增加了更加周全的移动设备及安全管理服务。

值得一提的是，以Microsoft 365全球版的核心组件Microsoft Teams为例，这项视频会议与智能协作服务推出三年来，在突如其来的新冠肺炎疫情期间正快速成为众多企业和员工内部沟通、远程协作乃至每天日常工作的核心平台。目前Teams每天全球活跃用户总数超过4400万。

同时，针对中国市场，Microsoft 365推出了更多本土创新功能，比如包括整合微信的Office 365微助理等。自新冠病毒疫情爆发以来，Microsoft 365中国团队率先面向国内用户推出了六个月免费的Teams服务，疫情期间Teams的使用量增长了500%。

对于Microsoft 365新版本的推出，微软全球副总裁，Microsoft 365全球事业部施洋（Jared Spataro）表示：“Microsoft 365是服务全球的生产力云平台，无论是大企业、中小微企业、创业公司这样的商业用户，还是家庭和个人消费者，都能借助其安全、可信、智能、便捷的平台和服务，提升生产效率，充分发挥创意。在当前抗击新冠病毒的斗争中，Microsoft 365中国团队第一时间以Microsoft 365、Teams支持在线教学、远程复工，为全球其它市场提供了宝贵的经验和最佳实践指南。相信不断融入智能创新的Microsoft 365能为全球抗疫、恢复生产、推动现代工作文明变革发挥积极作用。”