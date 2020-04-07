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全球抗击新冠病毒，微软支招 Win10 如何安全捐赠 CPU 研究算力

2020/4/7 17:18:04来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家4月7日消息 当蛋白质产生时，他们经历了一个称为折叠的复杂过程，正所谓：因为蛋白质分子从氨基酸长链变换到一个复杂形状（它称做“折叠”）。最后形成的蛋白质确定了其关键的性质与功能。科学家编写软件模拟蛋白质折叠的过程，以了解它们如何工作，从而开发新药，治疗疾病等。

[email protected]是由斯坦福大学利用微机联网，形成超级电脑（分布式计算）来模拟蛋白质折叠。其客户软件安装在PC机，它与中心服务器连接,收到“计算单元”。客户端使用空闲CPU资源运算，然后把完成的“计算单元”上传到服务器。现在致力于将其资源用于应对持续的冠状病毒危机。

当你不使用计算机时，[email protected]是一个伟大的方式让你的电脑做有益的工作，客户端运行在低优先级，当你使用计算机工作时，你根本感觉不到它在运行。注意“使用计算机”指做繁重运算。一般而言，凡是浏览网页和文字处理CPU使用率都非常少，所以，即使这些任务运行时，[email protected]运行时计算机也几乎是100％的使用率。它有助于在任何时候离开你的电脑，但没有必要，因为程序可以任何时间在你的电脑上运行。

IT之家此前报道，当“[email protected]”项目的人们向计算机爱好者发出呼吁时，互联网开始响应，该项目现在吸引了足够多的用户，其算力已经超过世界排名前七的超级计算机。

如果你想将CPU算力资源捐赠给该项目，则现在可以轻松进行。微软已共享一个PowerShell脚本该脚本将允许用户在Windows Sandbox上安全地运行“[email protected]”客户端。为此，你需要以管理员身份打开PowerShell或命令提示符并运行：

Powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File .\install_folding_sandbox_on_host.ps1

如果要传递用户名，则可以添加-username选项：

Powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File .\install_folding_sandbox_on_host.ps1 -username <your username>

此脚本包含在Windows Sandbox上下载并安装最新的[email protected]客户端的功能。如果你未启用沙盒，则脚本将首先启用沙盒并重新启动系统。完成后，你可以再次运行该脚本以在Windows Sandbox上下载并安装最新的客户端。

微软还为该脚本创建了GitHub开源存储库，并要求Windows用户提交有关在Windows Sandbox中运行应用程序的想法。

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关键词：Windows 10微软CPU

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