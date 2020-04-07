《动森》岛民炒至1000元，买卖电子猫是“倒卖人口”吗?

最近，一款名叫《动物森友会》（以下简称“《动森》”）的游戏入侵各大社交平台，“上岛”成了时尚弄潮儿最新的标签。

游戏初始，玩家即成为一座无人岛岛主，之后通过钓鱼、捕蝴蝶/昆虫等活动积攒金钱和经验，升级房屋，还可以在“素材岛”邀请其他小动物成为岛民。

岛民的分配是系统随机的，小动物的长相也不尽相同。而这，引发了玩家之间的攀比、对照之心。《动森》主打温情路线，小动物们虽然性格、爱好不同，但都纯真善良。因此，许多被分配到“丑”动物的玩家玩了几天后表示，一开始可能不喜欢自己的岛民，但后来发现它们真的很可爱。

▲部分小动物岛民头像

在一个《动森》玩家交流群里，有玩家说，自己家的猪“嘟嘟”每天挎着小包逛街，老可爱了！也有玩家说，昨天我家企鹅和熊在广场合唱了一晚。

这种温暖、有爱的人物设定，让不少玩家对游戏中的人物投入了真情实感，也正是因为投入了真情实感，使得小动物们正在被“倒卖人口”的消息引起了公愤。

为小动物一掷千金的背后，交易链诞生

在网友的曝光中我们看到，之所以产生买卖小动物的行为，是因为部分玩家想要快速获得自己心仪的小动物。系统分配的不确定性，让这些玩家走上了“黑色产业链”的道路。

按照网友的叙述，买卖小动物的流程是：用破解机导出存档再用pc端编辑器编辑，修改数据替换小动物得到想要的小动物再把他关禁闭不对话，送烂东西。把他们赶走连正版机送到正版机，正版机再重复一遍关禁闭不说话，送烂东西，然后让买家来接。

在某交易平台上，颇受欢迎的“杰克猫”的售价已经高达1000，以《动森》卡带320元的原价来比对，已经超3倍不止。

以暴力回报温情，玩家心理底线被触犯

这一消息在玩家圈引爆，截至7日下午已经转发超过6000次。许多玩家将愤怒写在了评论下，直呼“被恶心吐了，会这样买卖人口的玩家这辈子都没有过朋友吧”。

引发玩家不满的，不仅是游戏机制被破坏，更重要的是在“买卖”这一动作中小动物们所受的“虐待”。玩家圈传言，如果长期“虐待、霸凌”小动物，就可以逼迫它们搬走。尽管有人不断证明这是谣言，但在金钱交易面前，任何可能性都成了必要手段。也因此，出现了小动物被关在笼子当中，宛若收监的场面。

更有意欲在《动森》世界寻求清净与桃花源的玩家，心态直接崩盘。《动森》发售时值疫情期，除了娱乐，更有不少人在之中寻求“岁月静好”，以此来暂时躲避现实的残酷。

有网友阐述心态崩盘背后的原因，称本以为寻到一块净土，结果突然发现资本对世界的侵蚀是无死角的。人性的闪光只有在最灰暗的背景下才能发出耀眼的光辉。把闪光聚集起来照亮一块净土之后，一点平凡普通的灰尘也变成了恶臭的肮脏。

买卖电子猫是人口买卖吗？

愤怒的声音占据多数，但反过来，吐槽这些玩家玻璃心的也不少。

一方面，游戏角色并非真人，过多投入真情实感被嘲“没有必要”。有玩家说，游戏角色并非真人，没有人权。既然没有人权，官方又未限制，凭什么不能买卖？

也有玩家称这是每个人游戏方式的不同，不能把自己的游戏方式强行套在别人身上。简单来说，有人佛系游戏，有人肝天肝地，也有人纯人民币玩家，你觉得花钱丧失了游戏的快乐，殊不知他人就喜欢这样的刺激。

此外，《动森》本身并不便宜，在市场需求的推动下，卡带版市价已经涨到600以上。因而也有玩家表示，我花钱买了游戏，游戏里的所有东西自然就是我的，我想干啥就干啥。存在即合理，如果开发公司任天堂本身禁止欺负动物的行为，为什么不直接禁止？

游戏内的暴力是否能够反映一个人真实的内心？存在即合理是否能证明玩家不是在钻代码的漏洞？游戏中的买卖又是否能够以及需要被上升到道德的高度？这些问题伴随着《动森》的火爆，必定将持续成为热议话题，唯一可以确定的是，在这样一款治愈系游戏中，动物买卖不仅破坏了社区和谐，也违背了设计师的初衷。