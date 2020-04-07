花钱买“未来”的车主，活成了车企“命运共同体”

3月底，有消息称蔚来汽车的运营主体（上海汽车蔚来有限公司）被上海市嘉定区法院列为被执行人。尽管蔚来汽车澄清，之所以被列为被执行人是因为一宗十分简单的商业纠纷，但还是引发了不小的轰动。

对于很多新能源车主而言，企业的每一条新闻都是杯弓蛇影。有车主听闻消息之后，连忙去相关工商信息网站上查询相关的信息。一位车主告诉懂懂笔记，自从购买了某小众新能源车品牌后，自己就成了一只惊弓之鸟，总是担心自己这辆新能源车的命运，“别人买纯电动焦虑的是续航和用车故障，但是我们还要关心企业的经营前景，因为我买过锤子和乐视手机，你知道那种感觉……”

或许，车主如此关心企业并非是认同企业文化，纯粹为了所购车辆未来的保修和购车承诺，这种操心是对是错？

焦虑磨炼出了行业分析“专家”

“现在最担心的，是车友群里大家整理、发布的那些负面新闻。”

去年年中，家住东莞的周铭花了将近15万元购买了一辆新造车品牌的纯电动汽车。“如果除去续航焦虑、充电等待、电桩难找等问题，我买的这辆汽车驾乘感受还算不错。”

在购买了这辆面向“未来”的纯电动汽车后，因为关心车辆的使用、配套、维护等话题，他也认识了许多“英雄所见略同”的年轻车主，并成立了车友群。“车友群大概有一百多人，基本上都分布在广深莞，有些群友经常会约在一起自驾出行。”作为小众品牌车主，他在感受酸甜苦乐的同时，也和群友一样开始关注各家新造车品牌的新闻和传闻了。

随着新能源汽车补贴陆续退坡，一部分“抗寒”能力较差的新造车品牌开始纷纷传出负面消息，某些PPT造车品牌更是没有踪影。群里的氛围也逐渐变得凝重起来，“我这辆车的生产企业，去年也一度传出销量下滑、经营困难、员工欠薪的新闻，每次看到都特揪心。”说白了，他和车友群的车主都在担心，品牌一旦倒闭自己就没有了售后保障。

作为保养门槛较高，维修费用不菲的纯电动汽车，如果失去厂家的技术支撑，车主很可能要面临保养难、修车难、用车难等许多困境。

“不仅是小众新造车品牌的车主会有顾虑，即便是热销的蔚来、威马、小鹏的车主，也会有同样的担忧。”周铭告诉懂懂笔记，上周新能源车市场两大利好他也看到了：一是新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年；二是京津冀等重点地区将会淘汰国三及以下排放标准柴油货车。“不过这对我们这种小众品牌的新造车企业不见得有多大作用。”

车友们认为利好消息对做新能源车的传统大厂应该更有意义，但是对造车新势力中的二三梯队车企而言可能会加速淘汰，“这车的电池坏了，自费维修要几万元，谁承受得了？加上疫情的影响汽车销量下滑，最近群友都开始四处了解这家企业的经营状况。”

几周以来，周铭和群里的车友一直在分享各自了解到的小道消息、负面新闻和行业动态，同时准备着相应的预案，例如维权应对等手段，“有车友想把车转让出去，但发现二手价格比同等级纯电动车品牌低不少，无法脱手。”

其实，让新造车品牌的车主更焦虑的，还远不只车辆的保修问题。

花大钱买来的承诺仍未兑现

“购买这些小众新能源品牌的车主，都是在为未来买单。”

为了通勤，在深圳一家金融企业工作的姚娜，在去年九月份购买了一台较为知名的新能源纯电动汽车。在购车之初的对比时，她发现虽然造车新势力的纯电动汽车价格稍贵些，但承诺的升级、保修服务，相比传统造车企业更多、更诱人，部分配置也显得更科技范儿，她对此很是满意。

“当时很多传统车企的纯电动汽车，大多只承诺三电五年二十万公里保修，但新造车品牌很多都承诺是终身保修。”最终结合性价比，她买了一台承诺三电终身质保、车机终身免费流量、道路终身救援的新能源汽车。

除了以上的承诺之外，姚娜所购买的这个品牌，还预置了主动安全配置、自动驾驶硬件，“虽然那时仅有部分功能可用，但销售经理承诺以后会陆续升级系统，逐步开放功能。”

在她眼里，虽然是掏了比普通电动汽车更高的价格，买了一台不太完美的“半成品”，但架不住销售的极力推荐和承诺，最后决定为“未来”买单，“伴随着升级，我希望车辆的配置在较长时间内都不会落后。”

但是临近2019年底，她在各种负面新闻的轰炸之下开始担心这些“未来”的承诺了。尤其是疫情发生之后，她更加关心起这个新造车品牌的“存亡”。“不是我购买的品牌没事就行，是感觉所有造车新势力目前都是命运共同体，一个倒了全都会有问题。”姚娜表示，自己最担心车企无法兑现当初购车时承诺的终身保养、换电、道路救援、科技配置、自动驾驶，如果没有持续的系统升级，自己的车辆整体机械素质比不上传统车企的产品。

“春节之后，原本每月一次的车机升级，也不见更新了。好几位车友都很焦虑，怕这个车企会倒闭，有的还致电催促官方客服，要求尽快升级、完善安全功能。”姚娜无奈地说道。

那么，坊间众多的负面新闻和消极氛围，是否会影响当下的消费者选购造车新势力品牌？

主流车主最关注的是什么？

有数据显示，受疫情影响，今年二月份国内新能源汽车产销量双双下滑，同比下滑幅度均达到了70%。其中，新能源汽车零售量仅为1.4万台。

第一阵营的几大造车新势力品牌同样承压，部分品牌的车型今年前两个月的销售累计仅一百台左右。缺乏商用采购支持，地方政策扶持和造车新势力的销量情况可谓很不乐观。

“造车新势力在当下的市场环境，并不具备太大的竞争优势，这是业内不争的事实。”曾在深圳龙岗某造车新势力品牌城市运营中心担任销售总监的张华（化名）透露，即便是未发生疫情之前，造车新势力在销售上也有诸多的局限性。其中，最明显的就是品牌知名度。

“购买造车新势力产品的车主，大部分是看中汽车的设计、科技含量和配置。”张华表示，尽管新造车的售价都不低，但因为汽车外观设计以及配置非常超前，堆砌大量科技元素、功能以及“未来”承诺，得到了年轻消费者的喜爱。

“但在主流购车用户眼里，前卫科技、超前承诺并不实用，甚至间接增加了其用车成本，很多车主只想购买一台完整、耐造、有指标能上牌的家用纯电汽车。

在他看来，以前这些车企承诺的终身质保、可升级L2.5级自动驾驶等等主要是面向年轻人，这些承诺和愿景很难打动主流购车用户，“主流消费者更关心纯电动汽车的技术沉淀、日后保值率和企业的整体实力。”

此外，新造车品牌在二手市场上的保值率，也一直低于普通同级别纯电动汽车。张华表示，对比级别、续航，配置相近的纯电动汽车，新造车品牌的二手市场价格要比传统车企的稍低10%左右。“受疫情影响，更多车主会考虑购买台不那么前卫，但有售后保障的品牌了。”

“毕竟二手市场看的是硬件价值，任何服务承诺、系统配置升级都不能作为定价依据。”他强调，较低的性价比、不实用的承诺、虚幻的科技配置、保值率偏低等因素，都将在未来一段时间影响消费者对新能源车的选择。

【结束语】

显然，受疫情影响，缺少商用采购、政策扶持的造车新势力，将面临前所未有的经营危机。疫情加速了新能源汽车领域的洗牌，在这个过程中，有多少造车新势力将会消失，有多少家能够存活甚至脱颖而出，目前尚不得而知。但能够预见的是，只高举面向“未来”的大旗，一味作出“无限”承诺的品牌，是很难走下去的。

更为关键的是，新能源（纯电动）汽车是规模化的产品，对体系竞争力将是长期、持续的考验，而小众造车新势力品牌最缺乏的，正是这一点。