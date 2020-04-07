Quibi 凶抢 Netflix 市场，1 分钟视频烧 12 万美元

Quibi终于来了。

因为疫情的原因，本应该是好莱坞明星云集的发布会被迫取消，但成立之初已经拿到将近18亿美金融资，Quibi似乎根本不需要名人造势，它的诞生印证了多金的美国娱乐市场对一个好点子可以表现得有多狂热。

回看近几年海外的影视行业，短视频和流媒体是绕不开的两大风口，后者已经进入「列王纷争」的阶段，而前者却少有人涉足，反而是抖音出海后的 TikTok 迅速占领了全球市场。

传统意义上，短视频更倾向于用户自制后上传，由平台负责分发。TikTok、YouTube、Facebook Watch、Instagram、Twitter 中的短视频皆是如此。但 Quibi 却剑走偏锋，它要做付费流媒体短视频平台。

让你喜欢上吃「速食」

Quibi，缩写自「quick bites」，是一个付费订阅的短视频流媒体平台。美国当地时间 4 月 6 日上线，带广告版 4.99 美元/月，去广告版 7.99 美元/月，提供 90 天的免费试用。上线首日已经有 50 部剧集可供用户观看。

Quibi 已于近日上线|Quibi 网站

Quibi 做短视频内容的独特之处在于，放弃用户自制，转向平台自制。但 Quibi 也不只是要做「短小精炼版」的 Netflix 剧集，单纯地把流媒体的观看方式和短视频的时长生硬结合。它想尝试的内容类型非常多，包括把长篇故事拆解为短章节，涵盖真人秀、纪录片等领域的微综艺，浓缩当日新闻的「每日精要」，昨日体育赛事精华，音乐行业动态……

Quibi 的内容分成三种类型。第一类内容叫做「灯塔」（lighthouse），把一部传统意义上时长两小时的电影拆分为十二个章节展现，内容涵盖动作、惊悚、戏剧等不同类型；第二类内容被称作「速食」（quick bites），近似于轻量版的「灯塔」，涵盖的视频主题也更丰富；第三类内容是「每日必看」（daily essentials），即从可信赖的媒体（NBC，BBC，ESPN等）获取新闻快讯，加工后浓缩进 10 分钟视频里。

内容涵盖多个主题的「每日必看」|Quibi 官网

发布首日，《最危险游戏》（锤弟搭档克里斯托弗·瓦尔兹和刘承羽）、《生还》（苏菲·特纳主演）、《街灯亮起时》、《翻转》正式开播。Quibi每周都会发布一波原创新剧，计划每个工作日发布总时长达到三个小时的内容，还签了众多知名导演，比如山姆·雷米执导的一部《惊悚50州》将于13日上线。

「灯塔」是 Quibi 花重金制作的项目。据 The Verge 报道 ，「灯塔」项目中每集成本约为 750 万美元，每分钟高达 12.5万美元。这是堪比传统电影和高精良剧集的制作成本。

Quibi 预计，平台上线后的第一年将推出 175 款原创节目，总计约 8500 集的视频内容。而之所以如此野心勃勃，源于 Quibi 有市场的强力支持。

据《华尔街日报》称，Quibi 至今已完成近 18 亿美元融资，投资方包括阿里巴巴、迪士尼、索尼、华纳、米高梅、BBC Studios 等诸多影视、科技巨头公司。4 月 2 日，TechCrunch 报道，Quibi 与 T-Mobile 达成独家合作，上线后将给 T-Mobile 用户免费提供一年服务。据了解，Quibi 将投入 11 亿美金用于内容制作，4.7 亿美元用于市场营销。而去年 10 月，Quibi 就透露称 2020 年 1.5 亿美元的广告位已经「售罄」。

黄金搭档

无论是积累资本还是商业前景，抑或是宣发渠道，还未上线的 Quibi 似乎已经赢得了市场的信任。这和 Quibi 创始团队在行业内多年的积累不无关系。

Quibi 由杰弗瑞·卡森伯格（Jeffrey Katzenberg）和 eBay、惠普前 CEO 梅格·惠特曼（Meg Whitman）联手打造。

梅格·惠特曼和杰弗瑞·卡森伯格|The Verge

杰弗瑞·卡森伯格 26 年前联手斯皮尔伯格和大卫·葛芬创立了梦工厂电影公司和动画工作室。《怪物史莱克》、《马达加斯加》、《功夫熊猫》、《驯龙高手》等许多经典动画电影都出自于卡森伯格之手。

在影视娱乐行业深耕四十多年的卡森伯格也把他的人脉带到了 Quibi。据悉 Quibi 中高层由 NBC 环球、狮门娱乐、谷歌、时代华纳、Pandora、Hulu、Instagram 等传媒娱乐公司前员工组成。在内容创作上，Quibi 已经邀请到了著名导演吉列尔莫·德尔托罗（代表作《水型物语》、《潘神的迷宫》、《环太平洋》），山姆·雷米（代表作《蜘蛛侠》三部曲），罗素兄弟（代表作《美国队长 3》、《复仇者联盟》），还有卡森伯格的老朋友斯皮尔伯格。

著名动画工作室梦工厂|Google

梅格·惠特曼则担任过宝洁、迪士尼的副总裁，后来到 eBay 出任 CEO，带领刚成立不久的 eBay 迅速发展，在她就任的七年中，eBay 公司年收益从 570 万美元增长到 32 亿美元。2011 年，惠特曼出任惠普 CEO。

显而易见，杰弗瑞·卡森伯格负责内容和调动影视行业资源，梅格·惠特曼负责商业、数据、科技、营销推广。二人之于 Quibi，看起来是一对十分合拍的黄金搭档。

新形式的内容，星光熠熠的制作，阵容强大的团队，让 Quibi 看起来前景一片光明。但回到最根本的问题，要说服用户买单，还是要看它能生产出怎样与众不同的内容。

消灭碎片时间

去年，《爱尔兰人》上线 Netflix 后，马丁·斯科塞斯呼吁大家不要捧着手机、平板，有条件还是要去电影院观看。而 Quibi 给了用户可以一直捧着手机的理由，因为它的App只有手机、平板等移动设备可以使用。10 分钟，是 Quibi 一集内容的时长天花板。

除了制作精良外，Quibi 和其他短视频平台还存在的差异是，Quibi申请了一项叫做「Turnstyle」的专利。

YouTube 是默认横屏，其他绝大多数短视频平台都采用竖屏视角，这和短视频内容的信息量、拍摄方法以及用户收看短视频时的状态都有关系。但 Quibi 的 Turnstyle 彻底创新了横竖屏的切换方式：用户旋转手机后，视频横竖屏自动切换到不同视角。Quibi 会采用双机位拍摄，两个机位分别匹配横屏和竖屏。观众在横屏时可能看到的是全景，而竖屏后就切到了其中某个人物的特写，甚至是他/她第一人称的视角。

Turnstyle 技术演示|Quibi

Turnstyle 也不过是 Quibi 内容的特色之一。只能在移动端设备上观看的 Quibi，则充分调用了这些产品的功能，目的是给内容增添不同的呈现形式。

比如斯皮尔伯格导演的剧集《天黑后》，就设定为「参考观众的手机时间设置，只有日落后才能收看该剧集」。由此延伸，Quibi 的制作人还可能去将调动其他手机功能，比如把 GPS、震动、信息应用甚至是手机铃声融入到剧集和叙事中，把手机计步功能融入到运动题材的节目里……从 Turnstyle 开始，Quibi 用视频，展现出了一种新的，观众和内容交互的可能性。

基于时长，Quibi 也可以在内容上进行更多与观众互动的尝试。比如 Quibi 计划推出的约会综艺，周一可能给观众展示约会者的资料，观众可以自主选择推送下一集「约会现场」的时间，或者干脆切到下一个约会者。短的时长也给拍摄上的调整带来了空间，让观众通过投票等各种方式决定剧集走向变为可能。

形式之外，Quibi 的定位也和其他流媒体不同。

Quibi 不是能让观众彻夜不眠追剧的平台。日常通勤路上，碎片时间里，观众打开 Quibi 就可以迅速获取信息、跟上事态发展进度。内容时长不至于短到一两分钟，只是没意义地消磨时间；也不至于长到一两个小时，需要人正襟危坐地耐心看完。Quibi 不是要在手机成瘾的时代，把碎片时间更碎片化，而是通过对内容形式的创新和加工，将碎片时间利用最大化。

18亿美金，是个好生意？

形式新颖同时备受市场关注，但 Quibi 能否存活下去，发展得很好则又是另一个问题。

如今，无论是短视频还是流媒体，市场已经足够拥挤。一方面，迟来的 Quibi 还缺少社交网络属性，如何做好初始用户的积累十分关键；另一方面，相比 Apple TV+, Disney+ 等流媒体服务，广告版 4.99 美金/月的费用略高，如何用优质内容和表现形式调动起用户的付费意愿，对 Quibi 而言至关重要。

毕竟这是一个在文字、音乐、视频、游戏等领域都不缺高质内容的时代，Quibi 必须有充分的卖点和吸引力才可以，否则没有人愿意为几分钟的内容心甘情愿掏钱。

「Quibi 的优势和劣势其实都挺明显的。它是一个全新的短视频内容平台，鹤立鸡群。但你想想看，现在移动端视频内容唾手可得，我们都知道，其实大家并不愿意为手机视频内容付费。」一位媒体行业分析师指出。

但无论 Quibi 的模式能否成功，它在内容形式上的创新确实令人兴奋。正如卡森伯格在采访里提到的，「我一生都是讲故事的人。那就是让我最感兴趣和兴奋的事情。而且，好莱坞发生的每一项伟大创新实际上都是由一项新技术推动的。」

Netflix 的出现改变了人们观看影视内容的习惯，Quibi 的野心则在于，它想创新影视内容拍摄的方式。