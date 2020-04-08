索尼PS5手柄正式公布！新增触觉反馈，外观大变

IT之家4月8日消息 @Playstation中国 官方微博今天正式公布了为PS5打造的新无线手柄：DualSense，新增了触觉反馈功能（Haptic feedback），同时外观设计也有较大变化，采用了双色调设计。

IT之家附官方介绍全文：

关于PlayStation®5，我们到达了一个令人兴奋的里程碑，我们将开始为游戏开发者们提供最终版设计的全新无线控制器，开发者们将把新产品的独特功能融入他们的游戏。在那之前，我们想让PlayStation®大家庭中的各位先睹为快，并向各位介绍全新DualSense™无线控制器的开发愿景— “与游戏创造的虚拟世界对话”，提供前所未有的感官体验。DualSense无线控制器的强大功能结合PS5的Tempest 3D音频技术，将为玩家们带来全新的游戏沉浸感。

当PS4在2013年推出时，DUALSHOCK®4无线控制器得到了玩家和游戏开发者的高度评价，它不仅是迄今为止最好的PlayStation®控制器，也带来了诸如“Share键”等前瞻性功能。这就引出了下一个问题 — 我们如何在成功的基础上百尺竿头更进一步？

DualSense无线控制器

经过深思熟虑，我们决定最大限度地保留玩家们喜爱的DUALSHOCK®4功能特色，并在此基础上增加新功能并进一步完善设计。根据我们和游戏开发者的讨论，我们发现游戏中的“触觉”和音频功能相似，还有非常大的提升空间。PS5是一个绝佳的创新良机，我们可以通过新的控制器，让游戏开发者找到进一步提升游戏沉浸感的方法。这就是为什么我们采用了Haptic feedback（触觉反馈），让玩家在游戏过程中体验更加丰富的触感，例如驾车驶过泥泞路面时的沉重感。此外，我们还在DualSense无线控制器的L2和R2键中加入了Adaptive triggers（自适应扳机），这样玩家可以真正地感受到动作的张力，就像拉弓射箭一样。

在本世代产品的基础上增加新功能、设计出全新的控制器对我们来说是一个激动人心的挑战。例如，在设计Adaptive triggers（自适应扳机）时，我们必须考虑部件如何安装到控制器上，而不会带来笨重的感觉。我们的设计团队和硬件工程师紧密合作配置Trigger（扳机）和Actuators（制动器）的位置。然后设计师画出控制器外观的线条，让控制器握感比实际看起来要小。最后，我们调整了Trigger（扳机）的角度并对抓握感进行了微调。我们还仔细考虑了如何保持DualSense无线控制器可充电电池的长使用寿命，并在增加新功能的前提下尽可能减轻控制器的重量。

关于按键，你可能会注意到DUALSHOCK®4上原有的“Share”键不见了，不用担心，它并没有消失。此前我们在业界首创的“Share”键得到了广泛好评，这次我们带来了全新的“Create”键。通过“Create”键，我们将再次引领新的用户体验，方便你将精彩的游戏内容分享给全球玩家或者自己的好友。更多详细功能将稍后公布。

DualSense无线控制器还增加了一个内置麦克风阵列，使玩家无需耳机就可以轻松地与朋友聊天，非常适合快速沟通。当然，如果你打算长时间聊天，最好把耳机放在手边。

接下来让我们来谈谈颜色。以往的控制器本体只有一种颜色。如你所见，我们这次采用了不同的方式 — 双色调的设计。此外，我们还改变了光条的位置，让它更容易被看到。在DUALSHOCK®4上，光条在控制器的顶部，现在它位于触摸板的两侧，让触摸板整体看上去和感觉上更大一些。

在过去的几年里，我们尝试了多种概念和数百个模型，才最终确定了现在的设计方案。此外，为了符合人体工程学、让不同手部尺寸的玩家都可以舒适使用，我们进行了大量的测试和实验。DualSense无线控制器希望带给用户感觉是，当你把控制器从包装盒里拿出的瞬间，就被传送到游戏世界之中。控制器仿佛成为了你身体的一部分，以至于你会忘记自己还拿着它们。

我们非常高兴可以把DualSense无线控制器的最终设计展示给大家，我们已经等不及看到各位拿到控制器的样子。最后让我们以索尼互动娱乐总裁兼CEO Jim Ryan的致辞作为结尾：

“DualSense无线控制器与以往的无线控制器截然不同，展现了我们对于PS5将为大家带来的新一代主机的飞跃性体验的强烈渴望。新一代无线控制器，以及PS5的众多创新功能，将为游戏带来变革 — 传承PlayStation的使命，不断超越游戏的边界，无论是现在还是将来。对于PlayStation大家庭的玩家朋友们，我非常感谢你们与我们一起分享这段激动人心的旅程，共同期待即将在2020年假期推出的PS5。我们将在接下来的几个月中分享更多PS5的信息，包括产品的外观设计。”

– Jim Ryan, 索尼互动娱乐，总裁兼CEO

“DualSense”是Sony InteractiveEntertainment Inc.的注册商标或商标。