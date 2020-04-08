PPT还能这么玩！教你7组实用冷门PPT小技巧

随着PowerPoint不断迭代，它的功能也在日渐加强中。以往需要第三方软件协助才能完成的操作，现在PowerPoint自己就能搞定。以下是7组最冷门的PPT小技巧，但效果……绝对值得你一看！

技巧1. 幻灯片背景填充

这是我们经常见到的数字滚动牌，看起来很震撼，可实现起来却一点都不费劲。关键在于一个特殊的设置——幻灯片背景填充。

这种效果知道怎么做吗？

具体步骤如下：

1. 建立几条纵向文本框，在里面填充数字；

2. 将文本框错位摆放，最好距离一致；

3. 为文本框添加直线路径动画，注意路径的方向是隔一换一；

4. 添加两个矩形，分别用来遮挡上方与下方的无关数字；

5. 最后一步，右击矩形，选择“设置形状格式”，然后将填充类型修改为“幻灯片背景填充”即可；

其实就这么简单

技巧2. 一键翻译

很多网友都喜欢在PPT的主标题下，附带一串英文子标题。问题是，英文不好怎么办？其实PowerPoint早已内置了一套快速翻译功能，只要将标题文字选中，点击“审阅→语言→翻译”，结果就瞬间出来了。

快速翻译英文标题

技巧3. 布尔运算

经常能见到一些大神们制作的遮挡式标题，远处的文字不断被楼房遮挡，就仿佛穿插在城市之间，视觉感超棒！而这里所用到的，就是PPT中大名鼎鼎的“布尔运算”。

这种效果知道怎么做的吗？

具体步骤如下：

1. 建立文本框，输入标题，然后将文本框放置到需要的位置（如城市的远端）；

2. 点击“插入→形状→任意多边形”，然后在文本与楼房的重叠处，画上一些形状（可临时为文字增加透明度，以方便操作）。实际效果……嗯，就像一块块补丁；

最终就是这个效果啦！

3. 先选中文字，再选中形状（注意！顺序一定不要搞错），接下来点击“绘图工具→插入形状→合并形状→拆分”，将文字打散；

这里是关键！

4. 点击文字与楼房的重叠部分，按动Delete键一个个删除，最终再调整一下标题透明度就可以了；

非常过瘾的一步，大家慢慢享受~

技巧4. 一键GIF导出

PPT导出的GIF动图

很多网友都在使用一些第三方工具录GIF，一来麻烦，二来如果有明确的尺寸要求，多半要进行二次编辑。PowerPoint自带一个GIF导出命令，而且非常非常强大。除了方便的一键导出以外，我们还可以根据需要，选择适合的尺寸及帧率。按需导出，是不是很拽！

可以轻松指定导出GIF图片清晰度

技巧5. 柔化边缘

有时会遇到这种场景，直接将文字覆盖其中，会显得特别不清晰。通常的做法，是拉入一份蒙版，但这样做又会导致整个画面过于昏暗。

拉蒙版前后对比

在PowerPoint中有一项非常实用的技巧，那就是将蒙版边缘柔化。以上图为例，首先依照地球尺寸，拉出一个圆形。然后为圆形填充黑色，修改其透明度。接下来选中蒙版，为蒙版添加一个边缘柔化特效（强度根据具体情况而定）。最后，将文字拖拽到蒙版上，搞定！现在看一看，是不是效果就好多了！

为圆形蒙版添加柔化边缘

技巧6. 视频背景

平时我们所做的PPT，大都是静态背景。但你也许不知道，PowerPoint是可以支持动态背景的。

看看这个感觉怎么样？

上面这组效果，是不是很吸引人？其实就是利用了PowerPoint的一个小细节——动态背景。PowerPoint支持视频、GIF两种动态背景，只要在制作时分别插入对应的视频和图片即可。如果感觉做出的PPT太平淡，这个方法一定要试一试。

动态背景没有技巧可言！直接点击“插入”菜单就行

技巧7. 编辑顶点

经常在一些PPT作品中，见到这种变形字。除了一部分是从网上直接下载的以外，剩下的几乎都是用到了PowerPoint的一项自带功能——“编辑顶点”。

这种变形字，就是用“编辑顶点”制作的

具体步骤如下：

1. 插入文本框，输入要处理的文字；

2. 拉出一个矩形，覆盖到文本框之上。同时选中矩形和文本框，点击“绘图工具→合并格式→相交”；

3. 右击文字，选择“编辑顶点”，这时文字上应该会出现一堆锚点；

4. 接下来的操作和PS里的钢笔差不多，你可以任意为文字添加锚点、删除锚点，移动锚点的位置。总之想怎么改就怎么改，等你耐心地将文字修理一遍后，从旁边点击一下，整个操作就完成了；

写在最后



在PowerPoint中类似的技巧还有很多，这里隐藏着无数让我们耳目一新的小设计。