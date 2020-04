DeepL体验：来自德国的硬核翻译工具

常在网上混的人,大多会有自己喜欢的翻译工具。记得刚出校门时,众多师哥师姐们就郑重向我宣布,Google翻译是史上最好的翻译工具之一。以至于其后的很多年,我一直都是Google的死忠。然而几天前,又有一位好友向我推荐一款全新的翻译工具,并且还吧啦吧啦地吹上老半天。到底真如TA说得那么好?我有些怀疑,最终还是决定让它们自己比较一下吧。

来自德国的硬核翻译工具DeepL体验

DeepL是一款来自德国的在线翻译工具,早在2017年就已经上线(请原谅我的孤陋寡闻)。它长着和其他翻译工具相似的外观,反应速度也算OK!鼠标点击译文时,左侧原文区还会自动亮起,以方便用户检查翻译结果。

DeepL界面

不过DeepL并没有像Google翻译那样内置单词翻译,这在日常工作中还是会显得有些不便。不过我倒是挺喜欢它的一键下载,可以直接将翻译结果转成TXT文档,保存、分享都很方便。

尽管第一印象还算不错,但对于一款翻译工具来说,翻译质量才是最重要的,接下来一起来看吧。

DeepL与Google翻译界面对比

热身赛——短句翻译

我们日常使用翻译工具,大多是用来应付一些短句。那么这两位又会表现如何呢?我随机从网上摘选了几段短句,分别以“汉译英”和“英译汉”两种形式进行测试。

* Considering the unexpected changes in the epidemic at home and abroad.

短句翻译对比(英→汉)

* Office 365 is a cloud-based subscription service that brings together the best tools for the way people work today.

短句翻译对比(英→汉)

* Make your apps stand out by switching to Light or Dark mode.

短句翻译对比(英→汉)

* 淘宝直播将为生态伙伴投入百亿级资源,创造百亿级收入。

短句翻译对比(汉→英)

* 这趟列车共运载日用品和机械设备等货物,主要来自广东东莞、深圳。

短句翻译对比(汉→英)

点评:在例词选择上,除了介绍微软Office那段以外,其余的几乎都是土生土长的“中国话”。其中Google翻译在字里行间,总能让人嗅到一种“机器味”。比方说第一句里的“epidemic”,Google直接将它翻译成“流行病”,而DeepL则在这里译成了“疫情”。很显然,在这个句子中,DeepL的翻译更自然一些。

此外还有“淘宝直播”,DeepL的整体逻辑看起来更合理,比较准确地把握到了译文的原意(即淘宝投入百亿资源,去帮助生态伙伴创造百亿收入)。而相对来说,Google翻译的表现更接近直译,虽然整体也还不错,但总是感觉少了一些东西。

不过最后一句的地理名词,倒是小小难为了DeepL这个“外来和尚”一把。从译文来看,DeepL并没有意识到东莞、深圳,其实都是广东省的下级市,从而错误地将它们并列摆放。而这一点,深耕中国多年的Google明显占据了先机,一句“Dongguan and Shenzhen in Guangdong”,轻松解决了这个尴尬。

正式赛——口语及专业词翻译

作为中国人,将方言口语翻译成英文的需求量是很大的,同时还要考虑一些专业词汇的翻译(如医学、机械等)。相对于上一轮更偏向于书面语评测,这一轮则对网站自身AI把控要求更高。

* It's your turn to take the dog for a walk.

口语翻译(英→汉)

* 经理,我已经尽力了。

口语翻译(汉→英)

* 洗手间在哪儿呢?

口语翻译(汉→英)

* 今天玩得挺HI吧,还没睡呀?

口语翻译(汉→英)

* 目前对于冠状病毒最有效的方式是疫苗,疫苗可以激活我们的免疫系统。

专业术语翻译(汉→英)

点评:本轮测试,对翻译引擎的词汇灵活度要求更高。举个例子,Toilet和Restroom在释义上区别并不大,均可特指卫生间。但在现实生活中,如果你要洗手,同样也会用到这个词,因此我们更倾向于使用Restroom(即盥洗室)做为结果。另外“Where can wash my hand”也是欧美人经常用到的一个口语,意思同样是询问洗手间,大家可以自行尝试一下。

此外还有“今天玩得很HI”这一句,Google翻译完全就是直译,而DeepL的表现则让人有些意外,没有纠结于单个单词,而是直奔主题,直接说出“祝贺你今天玩得很开心”!当然类似的翻译肯定要结合上下文来说,但DeepL这种偏口语化的结果,还是让我非常惊喜的。

不过第一组英汉互译的效果都不是很好,其实原文的意思就是“该你去遛狗了”,但两者均使用了“散步”这个词,虽然整体意义差别不大,但其实都有些偏书面语的味道。类似的还有最后一句“冠状病毒”,Google翻译的口吻把握得更好一些,这一组DeepL表现一般。

加时赛——短文翻译

除了短语以外,日常也会有一些小段小段的短文进行翻译。只不过相对于短句,短文翻译要更多地关注上下文匹配,同时对于机器的逻辑把握要求更高。

原文:相比起自然吸气动力,涡轮对于燃油车的动力潜能挖掘的确很有效,这点在我之前试驾逸动蓝鲸版的时候就有深刻体会。这次1.4T蓝鲸发动机用在逸动PLUS上,动力表现非常接近,开起来会有种似曾相识的感觉。刚上手就能感受到动力带来的轻盈感。

短文翻译(汉→英)

原文:An open oil and gas sector should pave the way for greater reform, development and innovation to transform the Zhejiang pilot FTZ into a new hub for reform and opening-up in the new era, the circular said.

短文翻译(英→汉)

原文:To quickly take a snip, press the Windows logo key+Shift+S. You'll see your screen darken and your cursor displayed as a cross. Choose a point at the edge of the area you want to copy and left-click the cursor. Move your cursor to highlight the area you want to capture. The area you capture will appear on your screen.

短文翻译(英→汉)

点评:两者的短文翻译,依旧能够看出一些差别。以第一段汉译英为例,前面基本没什么问题,但最后一句“刚上手就能感受到动力带来的轻盈感”在翻译时就能看出不同了。从字面含义理解,DeepL的结果更适合于这篇文章,尤其对“轻盈”这个词的把握,较Google翻译更好一些。

至于后面两段英译汉,就更加明显了,直接看哪个读起来更顺嘴就可以了。

总结

从结果来看,DeepL给我的感受完全是焕然一新的。无论是词组、日常用语、短文翻译,整体表现均很出色。虽然个别测试也出现了一些问题,但能够在部分测试中超越翻译领域植根多年的Google翻译,也实在是件令人惊喜的事。

然而需要说明的是,尽管DeepL的表现令人刮目,但和老牌翻译工具Google翻译相比,它在很多细节上依旧还有提升空间。比方说响应速度,Google的表现就明显要顺畅得多。此外还有历史记录、内置词典等,也都无一例外地逊色于Google。

和Google翻译一样,DeepL的单次翻译极限同样也是5000字符,也支持文档翻译。但需要说明的是,DeepL的文档翻译并不支持中文,而且对文档大小有要求,如果体积超限,会提示你使用收费版本(DeepL Pro)。不过瑕不掩瑜,如果您平时经常使用翻译工具的话,那么我强烈建议您体验一下这款DeepL,相信不会令你失望!