Tails 4.5 发布：可让你“隐身”的 Linux 发行版

Tails 4.5 稳定版已发布,主要变化是新增了“安全启动”(Secure Boot)功能,修复安全问题和升级部分软件包。

Secure Boot

从该版本开始,Tails 可通过 Secure Boot 模式进行启动。如果 Mac 电脑显示以下错误:

Security settings do not allow this Mac to use an external startup disk.



需要更改 Mac 的 Startup Security Utility 设置,以授权从 Tails 启动。

其他变更

升级 Tor Browser 至 9.0.9

修复了 Firefox 中的部分漏洞,包括严重漏洞

Mozilla 已经意识到滥用这些漏洞的定向攻击

下载地址:(1,113MB, signature, torrent, pkglist)

详细更新说明请查看 https://tails.boum.org/news/version_4.5/index.en.html

Tails (“The Amnesic Incognito Live System”的缩写) 是一个十分注重“隐私性”和“隐匿性”的 Linux 发行版,它衍生自 Debian,设计之初就是帮助用户匿名使用互联网,并最大限度保护个人隐私。

为达到此目标,Tails 使用了 Tor 网络,使得网络流量很难被追踪。Tails 还预装了一些应用,包括网页浏览器、IRC 客户端、邮件客户端、即时消息通信工具,它们都以安全为理念进行了预配置,并对网络流量进行了匿名性处理。因此通过 Tails 我们可以不留下任何痕迹“隐身”地使用互联网。