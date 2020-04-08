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微软宣布推出 IPE，解决 Linux 的代码完整性问题

2020/4/8 8:25:49来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：远洋评论：

微软发布了有关该公司一直致力的 Linux 内核新项目的详细信息。该项目名为 Integrity Policy Enforcement（IPE），是 Linux 安全模块（Linux Security Module，LSM），它允许可配置的策略在整个系统上强制执行完整性要求

IPE 是微软为解决 Linux 的代码完整性问题而进行的尝试。分为两个主要部分：由 LSM 提供的可配置策略（“IPE Core”），以及由内核提供的用于评估文件的确定性属性（“IPE Properties”）。目前，IPE 尚处于 RFC（request for comments）状态。

在启用了 IPE 的 Linux 系统上，系统管理员可以创建允许执行的二进制文件列表，然后添加内核在运行每个二进制文件之前需要检查的验证属性。如果攻击者更改了二进制文件，IPE 还可以阻止恶意代码的执行。

微软方面表示，IPE 设计用于具有特定目的的设备，例如嵌入式系统（e.g. 数据中心中的网络防火墙设备），其中所有软件和配置均由管理员构建和提供。理想情况下，利用 IPE 的系统不适用于通用计算，也不使用第三方构建的任何软件或配置。

IPE 支持两种操作模式：permissive 模式（类似于 SELinux 的 permissive 模式）和 enforce 模式。 其中，enforce 模式是默认模式。Permissive 模式执行与 enforce 模式相同的检查，并记录 policy violations 情况，但其不会强制执行策略，这使得用户可以在 enforce 策略之前对其进行测试。

此外，微软称，与 Linux 内核中已有的用于代码完整性的 LSM（例如 IMA）不同的是，IPE 不依赖于文件系统元数据，并且因为 IPE 属性是仅存在于内核中的确定性属性，所以它不需要像 IMA 一样需要 IMA 签名的其他代码。

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关键词：Linux

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