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seL4 成立基金会：世界上首个被数学证明安全的操作系统微内核

2020/4/8 10:50:11来源：开源中国作者：oschina责编：懒猫评论：

Linux 基金会正在与澳大利亚国家科学机构 CSIRO 合作，打造 seL4 操作系统微内核生态。

近日 Linux 基金会宣布托管 seL4 基金会，该基金会以澳大利亚国家科学机构 CSIRO 的数字机构 Data61 创建的 seL4 操作系统微内核为基础项目。seL4 是一个安全操作系统内核，旨在确保现实世界中关键计算机系统的机密性、安全性和可靠性。

基金会创始成员包括 Cog Systems、DornerWorks、Ghost Locomotion、HENSOLD Cyber 与 UNSW Sydney。

seL4 是 L4 微内核家族的成员，它为系统中运行的应用之间的隔离提供了最高级别保障，可以遏制系统某一部分的危害，并防止损害系统中其它可能更关键的部分。

据介绍，seL4 是世界上第一个通过数学方法被证明安全的操作系统内核，并且在安全的基础上还强调高性能，是世界上最快、最先进的 OS 微内核。它对于嵌入式计算系统的安全可信赖方面将会有极大意义，具体来看可能影响到航空电子、自动驾驶汽车、医疗设备、关键基础设施与国防等行业。理论上，SeL4 可以用作 Linux 和其它类 Unix 操作系统的底层基础，甚至此前曾被考虑用于 GNU/Linux “真内核” GNU Hurd。

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关键词：Linux

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