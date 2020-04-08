小米多看侵犯《帝少的形婚甜妻》等20部作品版权，被判赔掌阅17万

IT之家4月8日消息 据科技边角料报道，中国裁判文书网日前披露了原告掌阅科技股份有限公司以侵害作品信息网络传播权为由，起诉被告北京多看科技有限公司，北京互联网法院日前一审判处被告赔偿掌阅经济损失共计17万元。

判决书显示，掌阅科技股份有限公司是“掌阅书城”网站及掌阅App的所有者和经营者，享有《大牌老公：萌妻纯天然》等二十部涉案作品的信息网络传播权和相应的维权权利。被告系“米阅小说”App的所有人，被告在未获得授权的情况下，擅自将涉案作品《大牌老公：萌妻纯天然》等二十部作品公开在“米阅小说”App上进行传播侵害了原告的著作权。

掌阅公司要求法院判令小米多看立即停止传播涉案作品《大牌老公：萌妻纯天然》、《宠溺娇妻：狂少慢慢爱》、《独宠成瘾，傲娇妻拒爱99次》、《爹地成堆送上门》、《帝少的形婚甜妻》、《独爱毒辣小妻子》等20部作品，赔偿原告经济损失100万元，承担被告公证费4000元、律师费16000元等。

被告多看公司辩称掌阅提供的授权书，无法体现作者的法定姓名与笔名的关系，涉案作品均为网络连载小说，作者使用的均为笔名，原告索赔过高，被告几乎无任何获利。

IT之家获悉，北京互联网法院审理认定被告多看科技公司未经原许可，在其经营的App米阅小说上使用涉案作品，侵害了原告著作权，应当承担赔偿损失的民事责任。2019年12月28日一审判处被告多看公司赔偿原告掌阅公司经济损失16万元及合理费用1万元，案件受理费掌阅公司负担4990元，多看公司承担2000元。