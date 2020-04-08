北理工开发5G无人配送车，支持人脸识别和体温检测，已部署中关村校区

疫情在全球传播的速度仍未下降，不少地方开始封城，甚至封国，大学也纷纷跟进，封锁校园防止病毒进一步的感染。

目前，从传播上看，病毒在国内得到了初步控制，这也带动了新的一波无人技术发展。

根据新华社消息，本周，北京理工大学在中关村校区内部署了一款全新的无人配送车。

这款5G“云控”防疫监测无人配送车由北京理工大学与酷黑科技联合研制，据了解，该无人配送车可以对进入校园人员进行测温筛查，即使佩戴口罩也可以识别面部信息，同时，通过运用“云控”技术，无人配送车能够独立配送物资，实现无接触配送。

从图中可以看出，该车体积虽无法容纳一个成年人，但是大大小小的快递包裹还是不在话下。

在基本的投递模式下，无人配送车能够把包裹从上货地点运往目的地，抵达目的地之后，无人配送车顶部安装的摄像头会旋转着对收件人进行人脸识别，识别成功后，收件人才能打开任意一扇储物门取出包裹。

除此之外，摄像头还能够通过热力扫描对收件人进行温度测量。

在人为监控方面，无人配送车后部有一个很大的集成显示屏，停车后，保安可以远程进行人为的人脸和体温测量，不仅如此，通过5G蜂窝连接，保安还能实时看到无人车“看”到的东西。

这款5G无人配送车是酷黑科技开发的“KuGaea·坤”系列的一部分，目前，酷黑科技在北京300多英里的无人车测试道路上进行了测试，自驾版本已经通过了Apollo自主开放汽车平台的认证。

北京理工大学的无人配送车并不是国内首次将新技术用于冠状病毒相关的筛查和安全保障。

3月初，美团无人车先后落地顺义和海淀，主要针对于龙湾别墅等两三个小区、玉泉慧谷旗下多个园区，路程约为四五公里，无人配送的订单量占到了小区订单50%以上。

疫情之下，越来越多的企业和高校都参与到无人接触领域的技术研发，无人接触技术或再迎来一次发展小高峰。