阿里董事会主席张勇：全力以“复”助武汉回暖

4月8日下午消息，在武汉今日正式解除离汉通道管控、城市全面重启之际，阿里董事会主席张勇在武汉“云招商”专场活动上发表了题为《全力以“复”助武汉回暖！》的讲话，阐述了阿里巴巴扶助湖北中小企业的愿景。

张勇表示：

阿里巴巴愿意全力发挥在数字技术和商业上的优势，整合全平台的能力，助力武汉抓好疫情防控、经济恢复和企业服务，尽快推动消费、制造、内贸和外贸的全面回暖。

同时，阿里巴巴还将助力武汉完善城市治理，探索超大城市现代化治理的新方式。

就在一天前，阿里巴巴时隔11年再次启动扶助中小企业的特别行动“春雷计划”，充分利用阿里巴巴的数字化能力积淀，采取一切必要行动，帮助中小企业穿越不确定性，把握发展机遇。今天，春雷在武汉响起！

武汉经济社会恢复发展、复工复产复市顺利进行，对全社会都有着不可替代的重要意义。不到20天内，盒马鲜生在武汉连开两家新店，武汉市政府部门提前受理，加快审批，让新店提前一个月就能开业，丰富民生供给。武汉市36万街边小店、小微企业、个体工商户等，都将从今天开始得到一个月的免息贷款，利息由网商银行全额承担。

智慧网络助农兴农是“春雷计划”的一大重点。阿里巴巴与湖北达成助力当地农货销售的一揽子计划，率先在湖北落地助农兴农措施。淘宝3月即上线爱心助农“湖北加油”专区，4月1日到6日，淘宝累计销售湖北农货1.2万吨，较此前一周的日均销量增长了80%；阿里巴巴价值10亿元的湖北小龙虾采购、价值5000万元的秭归脐橙采购正在有序推进；今日发布的湖北农货“安心购”标准将解决消费者对湖北农货“不敢买”的顾虑。

张勇说：