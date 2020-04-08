马斯克再当“斜杠青年”：与特斯拉Model 3共享零部件的呼吸机亮相

美国日趋严峻的新冠疫情让玩转了电动车和火箭的马斯克再次跨界当了“斜杠青年”，这次他要在医疗器械行业大干一场，生产呼吸机帮助医生们抗疫了。



近日，特斯拉就在公司 Youtube 频道上放出一段视频，它们的工程师已经拿出了呼吸机的原型产品。最重要的是，特斯拉呼吸机还能与 Model 3 共用零部件。



视频中，所有的工程师都“全副武装”（戴着口罩和手套），而旁边则是他们的新发明。特斯拉呼吸机没有用到特制的压缩机和泵等零部件，转而采用电动车零部件打造。这样设计的好处也显而易见——不被零部件供应卡脖子，加速呼吸机的量产。

“我们希望用到那些自己真正熟悉且可靠的零部件，这样就能实现快速量产了。”特斯拉工程主管 Joseph Mardall 说道。“这次我们就是这样做的。”

特斯拉自研呼吸机用到的触控面板来自 Model 3，可显示氧气与二氧化碳的进排气量。同时，呼吸机还用上了 Model 3 的计算机系统、锂电池以及车载泵、压缩机、管路与氧气混合室。鉴于这还是个原型产品，因此何时能大规模量产并送进美国各大医院还是个未知数，毕竟在投入使用前 FDA 还要对其进行测试与审批。

事实上，对特斯拉来说造呼吸机并不是从零开始，毕竟特斯拉电动车有“生化防御模式”，而对造宇宙飞船的 SpaceX 来说，维持宇航员在外太空顺畅呼吸更是不在话下。

此前，美国医疗器械巨头美敦力（Medtronic）就表示，公司正在与特斯拉接洽，希望双方能携手合作，提升呼吸机产量共同抗疫。4 月 3 日，马斯克发推文称，SpaceX 现在正帮美敦力公司加紧赶制比例电磁阀。

作为美国市值最高的汽车企业，特斯拉加入医疗设备制造也是情理之中，毕竟通用和福特两位老大哥已经开始携手医疗设备制造商加速呼吸机量产了。不过，它们并未拿出自己的设计方案，而是按照现成图纸制造。

除了借助现有零部件自行开发呼吸机，马斯克还开启了“买买买”模式，采购符合 FDA 标准的呼吸机并通过自家渠道送至医院。

“现在的问题不是呼吸机制造问题，而是零部件问题。”呼吸机制造商 Mick Farrell 指出。“我们拿到了汽车、航空航天和防务公司的几百项方案，它们确实都很赞。不过，要说最快的方案，还得是帮我们打造所需的零部件，这样我们就能尽快满足医院的需求了。”

除了各家厂商快马加鞭制造医疗设备，FDA 也加快了疫情相关产品的审批进度。不过，医疗设备专家 Gail Baura 还是警告称，造呼吸机可没那么简单，它需要大量时间投入。

“设计医疗设备需要满足大量专业的工程标准，这是得到 FDA 认证的必经之路。”Baura 解释道。“因此，在携手合作的同时，厂商们还需要大量时间对呼吸机进行验证，即使现在是‘战时状态’。”还有专家指出，让车企转型生产呼吸机可能需要 18 个月时间，而且厂商还要花时间改造生产线。

现在，我们只能寄希望特斯拉能加快研发进度，帮助医护人员尽快结束这场波及全球的灾难了。