FF 91还会量产，法拉第未来将提供设计、研发、制造等模块化服务

4月8日下午消息，Faraday Future（FF）今日宣布，公司致力于成为一家全方位工程解决方案的供应商，可成为电动汽车、计算平台、整车工程、工业设计、产品定制和制造资源的平台服务商。

FF表示，将提供自主设计、研发和制造的模块化组件，可满足全部出行场景和能量存储需求，帮助各类公司向新概念、创新和电动出行未来加速转变。

3月3日，FF宣布了与美国混合动力公司US Hybrid的战略合作关系，双方将在US Hybrid目前正在开发的新能源产品中合作，并使用FF的电力总成系统。

开拓B端业务后会不会改变FF 91的量产计划？对此，FF内部人士向新浪科技表示，没有改变，FF 91还是要量产的。

2019年9月，FF官方表示，预计在融资成功后9个月内实现FF 91量产交付，尽快完成FF 81公开发布以及未来车型及下一代核心技术的开发准备，并在融资完成后12-15个月内实现IPO。而该阶段的资金需求也将从原先预估的20亿美元大幅降至8.5亿美元。

当时FF CEO毕福康接受采访时也表示，有很多资本表示出兴趣并有很多人找来接洽。“我们不仅会跟美国的企业，也会和中国的公司进行沟通，我认为FF能够在明年（2020年）第一季度完成B轮融资。”但截至目前，FF在2019年4月完成2.25亿美元的债权及信托融资后，再无新一轮融资。