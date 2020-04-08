风物长宜放眼量：诺基亚与中国5G之路才刚开始

近日，备受产业界关注的中国移动5G二期无线主网设备集采落下了帷幕。

但关于此次集采的各种争论却是此起彼伏愈演愈烈，由于在本次集采中表现不佳，诺基亚贝尔成为了市场关注的焦点，甚至一度有传言称诺基亚将会重新评估中国市场和相关战略。

对于各种质疑，诺基亚的态度是明确的。无论是在之前发布的《不忘初心，承诺中国》的声明，还是本周一发布的《致所有关心中国5G建设和诺基亚贝尔公司的朋友》的公开信，都无比明确与坚定的说明，作为一名在中国通信市场服务了近40年的通信“老兵”，诺基亚的坚守与使命：在全力配合和支持运营商的5G部署，共同推动行业市场的数字化应用，确保5G商业成功的同时；充分调动与利用利用全球资源，推动包括中国倡导的各项通信技术的标准化、产业化以及全球化。

毫无疑问，此次集采的失利，可能会给诺基亚贝尔在接下来的生产经营中，带来一些负面影响和短期挑战。但在笔者看来，用单次集采的结果，武断一个企业的未来走势，是不科学不合理，甚至是不公平的。因为5G是一场持久战，一场大会战，更是一场攻坚战。只要能够痛定思痛，找出自己的薄弱环节，依然能够迎来5G的“星辰大海”。风物长宜放眼量，诺基亚依然是运营商在5G领域非常值得信赖的合作伙伴之一！

5G是场持久战

5G是什么，5G能够做什么，5G能够存在多长时间？

这都是业界经常讨论的话题。在笔者看来，作为一张全业务基础网，作为未来信息社会的关键基础设施，作为千行百业数字化转型的连接器、加速器与倍增器，5G只是“小荷才露尖尖角”。

从网络建设角度来看，据中国信通院预测，三大运营商对于5G的投资将高达1.2万亿，基站需求量（包含小基站）更是千万级。到目前为止，今年的建设量只有60万个基站，也就是说更大的蛋糕还在后面，设备商的市场份额与产业格局远没有“固化”，依然存在着很大的变数。

这样的例子，在CDMA和TD-SCDMA时代都曾经上演，在中国电信和中国移动的集采中，有厂商就抓住了机遇，在短期内完全改变了原来的市场格局。对于诺基亚而言，其对于5G是志在必得的，随着技术路标和产品交付的调整到位，在接下来的集采中，依然值得我们期待。

从标准演进角度来看，受到新冠疫情的影响，R16/R17版本的冻结时间出现了后延；但也说明，5G标准在持续演进，新的功能特性在不断叠加，而这正是诺基亚的优势。作为行业领军者，诺基亚在5G发展的各个环节中，无论是5G技术研发、与3GPP合作建立5G标准，还是助力推出5G商用网络，都扮演着十分重要的角色。仅去年一年，诺基亚的研发投入就达到了44亿欧元，已经申明的5G SEP已达3400多个专利族。

5G是场大会战

与前几代移动通信技术不同，5G对于网络的变革是全方位的。

在无线领域，5G对于频谱资源的需求更加迫切，不仅是在Sub-6GHz，对于毫米波的需求部署也已经提上日程；此外，5G对于核心网、承载网、IoT、数据分析、网络安全等端到端整体解决方案也提出了新要求。

而这正是诺基亚的优势所在。在端到端方面，诺基亚覆盖无线、核心网、云、传输网以及管理、自动化和安全等所有5G功能，能够帮助运营商和企业客户简单高效地逐步升级到无线接入、核心网和传输网，进而快速实现5G演进。据统计，诺基亚大约60%的5G客户不止选择了新空口一种端到端解决方案。

为了同时满足高容量、广覆盖等多种用例需求，运营商需要增大其网络密度，而对于运营商而言，关键是要部署合适的端到端小站和毫米波技术，来确保交付可靠的5G性能。2019年9月，在IMT-2020（5G）推进组组织的毫米波测试中，诺基亚贝尔首家完成5G增强技术研发试验的毫米波功能测试和外场测试项目。

在传输网领域，诺基亚在80公里标准单模光纤上实现高达1.52Tbps的单载波速率，创下新的世界纪录，四倍于当前市场上近400Gbps的最高单载波速率。这些技术创新进一步展示了诺基亚在5G时代的端到端开发能力，以满足工业物联网和消费者应用在数据、容量和时延方面不断增长的需求。

在接入网领域，诺基亚推出了专为5G设计的新型Lightspan接入节点，支持5G移动数据流量卸载的新型Beacon 6家庭网关以及诺基亚贝尔实验室的多项创新技术，这些技术可减少延迟以提供无缝的5G体验，结合FTTH和5G的优势，诺基亚可以帮助运营商以最具成本效益的方式加速5G和千兆网络的部署。

5G是场攻坚战

正如中国移动董事长杨杰所言，“5G的未知远大于已知”。5G的大门刚刚打开，未来还有无限可能！

GSMA预测显示，2026年整个2B端的价值应该是1.3万亿美元，其中6200亿美元是运营商有机会能够获得的，但是如何获得很有挑战。而在5G行业应用的“拓荒”方面，诺基亚早已先行。

诺基亚首席技术官、诺基亚贝尔实验室总裁Marcus Weldon指出，“5G最初旨在向消费者交付极高的容量，但随着新技术和网络架构的发展，5G还将为企业和工业领域带来新的应用。5G端到端网络将会成为推动第四次工业革命的关键因素，诺基亚贝尔实验室则将再次成为革命浪潮的引领者。”

在这方面，诺基亚充分发挥企业级的市场优势，与博世、ABB、德国汉堡港、宝马等众多企业展开合作，助推5G行业应用的蓬勃发展。以德国汉堡港为例，作为全球最为成熟与领先的5G港口应用，诺基亚所积累的宝贵经验，对于国内港口行业的数字化转型，有着很好的借鉴意义。通过全球经验的中国落地，诺基亚可以帮助运营商以及行业伙伴探索更多的商业模式和创新价值。

与此同时，作为移动通信发展史上第一个全球“大一统”的标准，5G的持续发展需要全球产业链的协同创新。特别是来自中国的5G实践经验，在波诡云谲的国际形势下，更需要一个可以全球落地的合作伙伴，诺基亚无疑是最佳人选之一。无论是以中国移动所运营的2.6GHz频段，还是电信联通所力推的3.5GHz 200MHz大带宽为例，现阶段都是具有“中国特色”，长远来看又是引领全球产业发展的“路标性”需求，无论是从标准的全球落地，还是壮大产业规模，进而降低产业链成本的角度来看，诺基亚都是很好的合作伙伴。

不仅如此，5G与垂直行业的结合，将会催生众多更具创新性，更能代表中国数字经济产业活力的“小巨人”企业，这些企业的国际化之旅，肯定会产生更大的商业和社会价值，而诺基亚无疑是很好的“引路人”。

目前诺基亚已与运营商及互联网、交通、能源、制造、金融、智慧城市等近千家行业的领军企业展开积极合作，共同探索中国的数字化建设和发展之路。

总结：风物长宜放眼量，单次集采的失利并不会影响诺基亚的产业地位，更不会影响诺基亚对于中国移动、中国运营商以及整个中国5G产业生态的承诺与信心。5G是场持久战，是场大会战，更是场攻坚战，诺基亚依然是我国5G产业生态中不可或缺的力量。