运营商的「5G短消息」，能挑战微信吗？

短信可能已经是个比较陌生的词了，对普通用户来说，它更像是一个查看各种「验证码」的工具。但现在，短信应用告别这种刻板印象的时刻到了。

4 月 8 日，中国三大网络运营商移动、联通和电信举行线上发布会，公布《5G 消息白皮书》。白皮书中显示，5G 消息业务是终端原生基础短消息服务的全新升级，将打破传统短信对每条信息的长度限制。同时，新的 5G 消息在内容方面也将突破文字局限，实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的有效融合，企业也可以通过 5G 消息与用户进行信息交互。

根据 GSMA 官方数据显示，预计到 2021 年，基于 5G 消息的行业短信全球市场总额可达到 740 亿美元。同时，在消费端和商业端都进行了升级的 5G 消息，可能是运营商在「飞信」之后，对「微信们」进行反超的一次机会。

5G 的万用「小程序」

发布会上，运营商表示，5G 消息是原生短消息的一次全面升级。现在的短信还有 150 个字符或者 70 个汉字的字数限制。但是 5G 消息的富媒体性质，让用户可以在短信中加入图片、视频、音频和位置信息等多种形态的内容。从性质上来说，5G 消息，更像是现在的聊天应用。

同时，5G 消息更大的潜力，其实来自 B 端。中国移动副总经理董昕表示，5G 消息是全球运营商的共同选择，基于统一 GSMA RCS 标准，将为客户带来多媒体消息、商业类消息、智能化消息以及互动式服务、安全防伪等全新体验。企业可通过文字、语音、选项卡等富媒体方式向用户输出个性化服务与咨询。

例如，在与 12306 的对话中，用户可以通过发送语音或文字、点选关键字的形式，快捷实现车票预订、支付、改签等操作。从这点来看，5G 消息对于 B 端行业来说，更像是现在流行的小程序，能够让用户在一个通信界面，完成多个动作。

不仅中国三大运营商，全球的运营商对于 5G 消息，即富媒体短消息（RCS）都抱有极大兴趣。GSMA 官方数据显示，预计到 2021 年，基于 RCS 的行业短信全球市场总额可达到 740 亿美元。而到今年，将有 200 家运营商发布商用 RCS。

运营商的「晚到超车」

用过功能机的同学，可能还记得在 2000 年之后，每天不停发短信聊天交流的日子。在移动互联网到来之后，即时通讯应用例如微信，迅速取代了之前的短信，成为人们文字和图片沟通的主要应用，运营商的短信业务收入一落千丈。

中国移动曾经爆出过要向微信收费的消息，根本原因在于，跑在运营商网络之上的互联网应用，积累了大量用户和收入，而「底层」的运营商则被「管道化」，只能分到移动互联网红利的「小头」。而虽然移动早在 2007 年就推出了飞信业务，但最终还是没能像成为微信那样的国民应用，反而在互联网应用的进攻下节节败退。

在移动互联网时代，人们已经很少问津的短信应用，基本上已经变成了「验证码收集器」。但其实，恰恰是这个功能，反而让短信业务在 B 端散发出活力。数据显示，2019 年 1 月份至 2 月份，全国移动短信业务同比增长 17.3%，移动短信业务收入完成 60.4 亿元，同比增长 5.3%。短信业务逆势上扬主要是依靠服务登录和身份认证等应用的带动，企业级短信业务需求量大，为运营商的短信业务收入提供了充足的动力。

所以，5G 消息可能无法从即时通讯应用手中夺取客户，但至少，5G 消息还是能以「升级短信」的形象，在 B 端有一翻作为。

当然，5G 消息的成功，还是要看 5G 技术的普及。目前，三大运营商已经在全国建设开通 16.4 万个 5G 基站。在终端方面，2019 年三季度，中国 5G 手机出货量仅为 48.5 万部。但是，运营商对于 5G 手机的普及还是很有信心，中国移动就预测今年 5G 手机将达到 1.5 亿部，超过 4G 手机的出货量。

作为终端制造商，小米、华为、中兴、OPPO、vivo 等公司也在发布会上表达了对 5G 消息的支持，表示将共同做大 5G 消息的市场。华为、中兴等手机厂商随后宣布，将在 6 月开始支持 5G 信息商用。