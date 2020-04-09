抖音为代表的短视频APP已经火遍了大江南北，腾讯虽然推出了一系列短视频产品，但效果似乎不怎么样。现在，腾讯要通过微信重拳出击了！微信为大家准备了一个“视频号”功能，让你在微信中也能愉快的刷刷短视频。那么关于“视频号”的一些基本常识你知道么？接下来跟小编一起来了解一下“视频号”。

视频号是什么？

视频号是一个用于记录与创作的平台，让用户可以通过视频或图片，记录与分享生活和创意。与朋友圈不同的就是，朋友圈内容仅好友可访问，而在视频号发布的内容动态则可让大众访问查看。也就是说，视频号属于一个了解他人、了解世界的窗口。

视频号在哪里？

视频号位于微信→发现→视频号中。目前升级到微信最新版就能看到入口，以往只对部分用户显示入口（实在没有的，在微信→我→设置→通用→发现页管理→打开该功能即可）。

图1 视频号入口 图2 视频号首页

视频号怎么玩？

进入视频号后，就能看到推荐内容，然后你就可以像刷微视那样刷短视频了，可以看到不少大V和网红都入驻了视频号。你除了可以看到微信推荐的内容，也可以看到你的微信好友发布的视频号动态。

在视频号中，你可以对别人分享的内容进行点赞或发表评论，可以快速的将其发送给好友与转发到朋友圈，还能进行收藏操作，不过不能进行视频保存操作。

图3 可快速转发与收藏如何开通视频号？

那么怎么在视频号中发布自己的作品呢？前一段时间，腾讯曾经开放了一些视频号申请资格，不过目前已经关闭了，没有开通的用户只能等等了。

这里还有一个网传的申请方法，有需要的同学可以试试。不过小编收到的消息就是内测已经结束。

申请内测的方法为发邮件至[email protected]，标题注明“短内容内测+姓名或公众账号名”，正文需写明身份信息并提供影响力证明。

不过有些用户像小编一样，没有去申请开通，视频号自己会出现“发布作品”的相机按钮，点击进去就可以开通属于自己的视频号了。

图4 小编微信自动出现的视频号创建提示

而小编另一个同事的视频号却始终没有出现这个按钮，也就一直无法开通账号了。没有开通账号就只能看别人发布的作品了。还有消息说多看几天视频号的话就可能会出现。

图5 自动出现的发布作品按钮 图6 部分微信账号中没有发布作品按钮

视频号中能发哪些内容？

那么，在视频号里能够发布哪些内容呢？首选的当然是你拍摄或创作的视频和图片作品了。当然你也可以分享自己看到的喜欢的视频、图片内容。不过记得，这可不是朋友圈，你在视频号发布的内容，大众都是能看到的。另外，目前视频号中尚不支持纯文字分享，只能通过相机按钮上传9张图片或1分钟的视频。

需要注意的是，上传图片时会自动生成裁剪区域，你得看看会不会将图片的重要内容自动裁剪掉，然后自行调整裁剪区域。对于图片用户还可以进行“编辑”操作，为图片加上表情、文字以及标注。分享的图片并不是自动生成图片视频，而还是以图片形式分享的哦。

图7 图片自动裁剪 图8 图片编辑

最后就是为自己的作品添加描述、添加标签与位置（位置根据图片信息生成）。

图9 完善作品信息

在视频号中还能附上扩展链接，不过该链接仅限公众号文章链接，其它链接会被判为无法识别。

图10 可添加公众号文章链接 图11 附上链接的作品效果

而在视频号中发表视频内容，则仅限一分钟视频，用户仅可以对视频进行裁剪操作。在视频号中对视频显示区域进行了限制，显示区域高宽比最大为11：10，小于这个比例的视频，上下以黑色背景填充，大于这个比例的视频，上下端的视频内容会被裁掉）。对于视频不能完全显示只能显示指定区域的限制，就造成了有时难免一些视频中的主要内容被截掉了。

目前在视频号中也不支持选择视频封面，默认视频第一帧为视频封面，所以你所分享的视频第一帧可不要是黑色的哦。目前的视频号视频编辑功能较弱，竟然连背景音都不能加，用户还得另寻其它视频编辑APP先编辑好视频再到视频号中进行分享。

图12 发布视频 图13 视频也有显示区域限制

视频号支持搜索吗？

视频号支持搜索操作，搜索条默认不显示，当用户在首页进行轻轻拉操作时会自动显示出来，不过如果拉的太大力，就变成了刷新操作。搜索结果包含了账号以及动态内容。

图14 搜索条 图15 搜索结果

视频号里哪些内容不能发？

前面说了，在视频号分享内容可不是朋友圈那样，由于是公开作品内容，所有人可见，所以对用户上传到视频号的作品就有更加严格的限制，除了违法内容将直接导致封号外，存在较高的侵权风险作品、诱导分享类作品也可能遭到限流。

总结

由于视频号尚未完全开放，视频号有可能是新人攫取短视频红利的最后一次机遇，有相关需求的同学可要抓紧时间了。视频号就像个扩展版的朋友圈，但功能大大弱于抖音，你喜欢它么？