受新冠疫情影响，Emoji 14.0新表情符号将推迟发布

IT之家4月9日消息 Unicode联盟今天宣布，由于COVID-19的原因，Unicode联盟推迟了Emoji 14.0的发布，延迟发布的具体原因是“开发者将emoji加入手机中的准备时间过长。”

这意味着14版中推出的新表情符号要到2022年才会登陆各大平台，而不是2021年。新的emoji一般都是在秋季登陆iOS和安卓平台，这次的发布时间推迟了6个月，很有可能从2021年秋季推迟到2022年春季。

Emoji 14.0中的新表情符号还没有最终确定，因此，提交新方案的截止日期也被推迟到今年9月。

由于开发者在手机中加入emoji需要一定的准备时间，所以在1月份定稿的emoji要到9月份左右才会出现在手机上。比如说，2020年3月份的13.0版本中的emoji一般要到2020年秋季才会出现在手机上。随着Unicode 14.0版本的发布时间推迟，提交新的emoji 14.0的表情符号提案的截止日期也被推迟到2020年9月。

目前，Unicode联盟已经敲定了117个新的emoji，作为Emoji 13.0版本的一部分，这些新的emoji将在今年登陆各大平台。这些新的emoji包括 "意大利之手"、忍者、变性人国旗、解剖身体部位、带泪的笑脸、伪装脸、新动物、食物、父母给宝宝喂食等等。

IT之家了解到，Emoji 13.0的发布不会延期，这些更新会在今年秋天的某个时候到来。