谷歌 Android Studio 4.0 Beta 4 发布

Android Studio 4.0 Beta 4 发布了，主要更新内容如下：
禁用 Build Analyzer
Build Analyzer 在 Android Studio 4.0 Beta 4 中被禁用。它将在 Beta 5 中重新启用。
General fixes
Android Gradle Plugin
Issue #147535554：核心库简化版不适用于仪器测试
Issue #146165298：Android 库项目仅应将 multidex 应用于 androidTestImplementation
Issue #146869072：任务在 mergeExtDex 上失败
Issue #152428342：构建似乎卡住了
Build Variants
Issue #150325708：每次重启 Android Studio 时，Build Flavor 都会将自身重置为默认值
Dexer (D8)
Issue #151969439：dexBuilderDebugAndroidTest 时引发 NullException
Issue #151207121：使用脱字库时的许多警告
Import/Sync
Issue #149891395：Kapt 生成的文件在 IDE 中无法识别为源
更多内容见更新说明：
Android Studio 是基于 IntelliJ IDEA 的官方 Android 应用开发集成开发环境 (IDE)。除了 IntelliJ 强大的代码编辑器和开发者工具，Android Studio 提供了更多可提高 Android 应用构建效率的功能，例如：
基于 Gradle 的灵活构建系统
快速且功能丰富的模拟器
可针对所有 Android 设备进行开发的统一环境
Instant Run，可将变更推送到正在运行的应用，无需构建新的 APK
可帮助您构建常用应用功能和导入示例代码的代码模板和 GitHub 集成
丰富的测试工具和框架
可捕捉性能、易用性、版本兼容性以及其他问题的 Lint 工具
C++ 和 NDK 支持
内置对 Google 云端平台的支持，可轻松集成 Google Cloud Messaging 和 App 引擎