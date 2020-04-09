谷歌 Android Studio 4.0 Beta 4 发布

Android Studio 4.0 Beta 4 发布了，主要更新内容如下：

禁用 Build Analyzer

Build Analyzer 在 Android Studio 4.0 Beta 4 中被禁用。它将在 Beta 5 中重新启用。

General fixes

Android Gradle Plugin

Build Variants

Issue #150325708：每次重启 Android Studio 时，Build Flavor 都会将自身重置为默认值

Dexer (D8)

Import/Sync

Issue #149891395：Kapt 生成的文件在 IDE 中无法识别为源

更多内容见更新说明：

Android Studio 是基于 IntelliJ IDEA 的官方 Android 应用开发集成开发环境 (IDE)。除了 IntelliJ 强大的代码编辑器和开发者工具，Android Studio 提供了更多可提高 Android 应用构建效率的功能，例如：