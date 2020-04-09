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谷歌 Android Studio 4.0 Beta 4 发布

2020/4/9 7:46:57来源：开源中国作者：xplanet责编：懒猫评论：

Android Studio 4.0 Beta 4 发布了，主要更新内容如下：

禁用 Build Analyzer

  • Build Analyzer 在 Android Studio 4.0 Beta 4 中被禁用。它将在 Beta 5 中重新启用。

General fixes

Android Gradle Plugin

Build Variants

  • Issue #150325708：每次重启 Android Studio 时，Build Flavor 都会将自身重置为默认值

Dexer (D8)

Import/Sync

更多内容见更新说明：

Android Studio 是基于 IntelliJ IDEA 的官方 Android 应用开发集成开发环境 (IDE)。除了 IntelliJ 强大的代码编辑器和开发者工具，Android Studio 提供了更多可提高 Android 应用构建效率的功能，例如：

  • 基于 Gradle 的灵活构建系统

  • 快速且功能丰富的模拟器

  • 可针对所有 Android 设备进行开发的统一环境

  • Instant Run，可将变更推送到正在运行的应用，无需构建新的 APK

  • 可帮助您构建常用应用功能和导入示例代码的代码模板和 GitHub 集成

  • 丰富的测试工具和框架

  • 可捕捉性能、易用性、版本兼容性以及其他问题的 Lint 工具

  • C++ 和 NDK 支持

  • 内置对 Google 云端平台的支持，可轻松集成 Google Cloud Messaging 和 App 引擎

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关键词：谷歌

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