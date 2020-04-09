美股周三收盘大涨：好未来、爱奇艺等中概股集体走低

据外媒报道，美国时间周三，美国股市收盘大幅走高。美国参议员伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）退出总统竞选，缓解了华尔街在这场由新冠病毒引发的经济危机中的一些政治担忧。此外，对美国可能在不久将来开始扭转新冠疫情的希望，也提振了美国股市。

道琼斯指数收于23433.57点，上涨779.71点，涨幅3.44%；标准普尔500指数收于2749.98点，上涨3.41%；纳斯达克指数收于8090.90点，上涨2.58%。



在美国股市周三交易中，科技龙头股普遍上涨，苹果股价收于266.07美元，上涨了2.56%；谷歌母公司Alphabet股价收于1210.28美元，上涨了2.00%；亚马逊收于2043.00美元，上涨了1.56%；微软收于165.13美元，上涨了1.00%；Facebook收于174.28美元，上涨了3.23%；甲骨文收于52.13美元，上涨了3.19%；IBM收于119.29美元，上涨了3.78%；奈飞（Netflix）收于371.12美元，下跌了0.31%；特斯拉收于548.84美元，上涨了0.62%；优步（Uber）涨4.66%；Lyft涨7.78%。

美股中的芯片龙头股普遍上涨，英特尔收于58.98美元，上涨了0.99%；英伟达收于266.95美元，上涨了3.06%；德州仪器收于110.17美元，上涨了3.68%；博通收于261.10美元，上涨了3.09%；高通收于73.33美元，上涨了0.82%；AMD收于48.79美元，上涨了2.59%；美光科技涨3.76%；应用材料公司涨8.2%。

受多支中国概念股遭做空的影响，在美国上市的中概股普遍下跌，好未来收于52.06美元，下跌了6.74%；爱奇艺收于16.51美元，下跌了4.57%；跟谁学收于30.47美元，下跌6.10%；阿里巴巴收于195.98美元，下跌了1.02%；京东收于41.17美元，下跌了1.95%；Baidu收于97.33美元，下跌了4.38%；拼多多收于39.71美元，下跌了2.26%；哔哩哔哩收于26.20美元，下跌了1.09%；微博收于35.54美元，下跌了3.00%；新浪涨0.00%；搜狐涨2.3%；搜狗涨0.29%；携程涨0.33%；前程无忧跌0.14%；汽车之家跌5.58%；58同城涨0.98%。

美国约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的数据示，自上周五以来，美国新冠病毒确诊病例每日新增数量有所下降。与此同时，全球新冠病毒确诊病例的每日增幅也有所下降。

美国国家过敏和传染病研究所所长安东尼·福奇（Anthony Fauci）周三对媒体表示，现在看来，美国与新冠病毒有关的死亡人数将比最初估计的要少，并指出，在本周之后，疫情形势应该会有所好转。然而，他补充说，应对疫情的努力应该加强。

投资研究公司Leuthold Group的首席投资策略师吉姆·保尔森（Jim Paulsen）表示：“如果美国经济增长曲线出现弯曲，那么至少美国部分经济领域重启的时间线将首次成为关注焦点。这意味着投资者可以开始减少他们对这场衰退将持续多久的猜测，即使衰退非常严重，如果它的持续时间可以缩短，并更清楚地知道什么时候结束，这往往会提高股市的价值。”

美国原油价格也大幅上涨，进一步提振了美国股市。美国时间周三，美国西德克萨斯中质原油期货上涨6.2%，收于每桶25.09美元。能源板块是标准普尔500指数中表现最好的板块之一，涨幅超过4%。

嘉信理财（Charles Schwab）全球投资策略师杰弗里·凯托普（Jeffrey Keintop）指出：“市场过分关注眼前的问题；全球不仅新冠病毒确诊病例新增数量似乎在下降，经济活动恢复正常的迹象也越来越多。”他指出，中国的数据有所改善，而一些国家暗示可能很快重新开放经济。

凯托普补充道：“我认为，经济自由落体实际上已接近触底的观点，是市场乐观情绪的更大推动力。”

不过，一些投资者认为，美国股市走在了现实情况的前面，在第二季度，新冠病毒导致的禁闭可能会给经济带来显著的压力。截止周三收盘，美国主要股指较3月23日的低点反弹了20%以上。

围绕新冠病毒疫情的不确定性也令企业盈利预期承压。加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）美国股票策略主管洛里·卡尔瓦西纳（Lori Calvasina）认为，美国股市可能会进一步下跌。