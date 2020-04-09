华为、TCL、富士康防疫措施：禁止带单煎一面的鸡蛋、抽查洗手

▲ TCL要求工人自带毛巾



北京时间4月9日消息，目前，中国工厂已经陆续复工，但做好疫情防控工作依旧重要。《华盛顿邮报》今天刊文，介绍了富士康、华为、TCL的严格防控措施。

以下是文章主要内容：

手、鞋要在工厂门口消毒，自带毛巾，禁止携带单煎一面的鸡蛋。

在中国公司复工之际，他们正竭尽全力防止新冠肺炎疫情的再次爆发。在解除社交疏离政策后，这也是对一个国家能否将感染曲线保持在平缓状态的一个重要考验。

自从企业在2月份复工以来，国务院已要求企业为员工提供口罩，每天测体温。企业主必须每天提交员工们的健康状况报告，也就是所谓的“一人一档”管理。

在美国，美国劳工部职业安全与健康管理局(OSHA)也向企业发布了疫情防控指引，但是并不像中国这么严格。OSHA建议企业在可能的情况下实施在家办公机制，应该考虑安装防护罩或者为员工提供口罩。

加州大学工商管理教授大卫·莱文(David Levine)表示，全球企业需要有效的方案来避免疫情的新一轮爆发，同时还得向保持警惕的消费者推销他们的产品。“制造商必须说服消费者，让他们相信产品是安全的，”他表示，“你需要把程序做到位。”

▲ 富士康防疫贴士



在中国，一些防控措施是强制性的，例如每天把办公室窗户打开三次，每次30分钟。北京还暂停使用指纹输入键盘，禁止员工在吃午饭时面对面坐着。

富士康餐椅上贴二维码 部署红外测温仪

企业还自主制定了一些防控措施，例如，iPhone代工商富士康等制造商就制定了一些非常严格的规定。富士康是中国最大私营企业雇主，工人超过100万，该公司正急于赶上生产进度，保证新款iPhone在秋季推出。

根据郑州市政府的一份通知，在富士康郑州iPhone生产工厂，富士康把工人们分成了多个小组，每组20人，他们每天都要待在一起以便于进行健康追踪。

“同一组的员工要工作、出行、吃住在一起，以确保员工的个人轨迹得到全面追踪。”通知称。

一位36岁姓杨的富士康工人称，每天早晨，富士康都会向工人发放一个口罩，并对他们测温。午餐时，他们吃饭的餐桌使用高高的隔板分离开来。“桌子上有隔板，我们没法看到对方，也没法说话。”他表示。

根据富士康的通知，餐厅座椅上已经贴上了二维码，供工人们扫描，这样公司就会记录下谁坐在哪里，何时就餐。在工人宿舍，富士康要求工人们把外套和手提包放在指定位置以便进行消毒。

▲ 富士康用隔板分开就餐员工

富士康甚至还部署了一台红外测温仪，以便在员工路过时测量他们的体温。

富士康在一份声明中称：“公司正在遵循所有被建议的健康和卫生实践，包括在必要时使用核酸检测和胸透检查。”

富士康称，目前为止，公司已经生产了1000万只医用口罩，目标是每天生产200万个口罩供内部使用。

TCL要求工人自带毛巾

网上通知显示，在TCL位于江西九江的空调工厂，工人们被告知带上自己的毛巾擦手，将同时进入洗手间的工人数量限制在2名。

在工人们早上打卡上班时：第一步，测体温；第二步，全身消毒；第三步，领一个口罩；第四步，扫二维码进厂。

华为现场检查员工是否洗手

华为发布了一份73页的疫情防控指南，里面详细介绍了防控安排，例如所有员工必须在上午提交每日健康报告。华为餐厅里的所有食物必须完全煮熟，禁止单煎一面的鸡蛋和半熟的鸡蛋。

该指南还指出，华为管理层应该分别在早晨、中午以及晚间随机抽查两名员工，现场检查他们是否已经洗过手。

“我们继续要求所有员工每天登陆健康应用，确认他们的健康状况，这是进入华为办公楼的先决条件，”华为发言人乔·凯利(Joe Kelly)表示，“体温检查依旧在进行中。”

对于现场检查员工是否洗手一事，凯利称：“我无法找到任何证明来证实这曾经在华为发生过。”

由于许多新冠肺炎感染者并没有显示出症状，企业很难在复工后消除员工之间的传播风险，这就显得卫生防控安排和技术保障更为关键。