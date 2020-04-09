李想：特斯拉是最接近苹果的公司

4月9日午间消息，理想汽车创始人、董事长兼CEO李想4月8日做客投资者在线交流社区雪球发起的“观新能源 看大汽车”活动，与雪球创始人、董事长方三文围绕汽车行业发展趋势、决定行业格局的关键因素、未来的投资机遇有哪些等进行了一场观点碰撞。

谈到特斯拉时，李想认为，“我认为特斯拉是最接近苹果的。我之前预测特斯拉能够在2020年达到1000亿美元市值，再往后发展，一定能看到3000亿美元，我今天继续坚持这样的观点。”

“Model Y是有机会单车销售突破一百万辆的”，李想预测，回到智能电动汽车领域，特斯拉未来一家拿到20-30%的市场份额应该没有任何问题。“我觉得他自己能够做到（年销量）500万辆到1000万辆，拉长时间来看，做到这样的销量没有任何问题。”

在对话过程中，李想也毫不吝啬对马斯克的赞美，“从投资的角度，选择一个上升的，能够高速发展的行业，行业的选择是很关键，可能马斯克的脾气躁一点，女朋友多一点，但是并不妨碍特斯拉在每一个关键时间点是最清楚看清本质的企业。”

以下为对话实录节选：

主持人：特斯拉有没有可能成为汽车界的苹果，或者说他是不是汽车界的苹果？

李想：我觉得特斯拉是最接近苹果的。我之前预测特斯拉能够在2020年达到1000亿美元市值，再往后发展，一定能看到3000亿美元，我今天继续坚持这样的观点。

可能Elon的脾气躁一点，女朋友多一点，但是并不妨碍特斯拉在每一个关键时间点是最清楚看清本质的企业，他的创业能力跟美国其他几家电动车企业比完全不在一个量级上，完全是碾压的，Elon的能力跟他们比，完全是碾压的。

碾压到什么程度呢？我们回头看一看，一个车发展的终局，会是一个超级终端，也会是一个超级空间，其实我们可以看特斯拉三代产品，把每一个步骤走得非常清楚，他通过第一代产品，让他自己掌握了自己开发一个终端的能力，他在第二代产品上，做到了所有的硬件自己做系统集成，虽然芯片还不是自己生产的，同时他在第二代产品上，产生了自己的实时操作系统，特斯拉自己的操作系统是自己的，车的实时操作系统，才有助于他快速的切到自己的LSD上，当他的第三代产品推出的时候，有了自己的芯片。我们看到数字化如果最后是一个超级终端，超级空间，往之前看，包括苹果都是一样的，有自己的终端能力，有自己的操作系统能力，有自己的芯片能力，这三个能力是任何传统汽车厂商能比的吗？完全不在一个量级上，差距大了，这个门槛非常非常之高。

所以我说，特斯拉隔音差一点，做功糙一点，这都是小事解决这个东西，比做操作系统，比做芯片容易得不是一点半点，只是他今天没有重视而已。

方三文：我问一个问题，如果你说特斯拉要成为汽车行业的苹果，你觉得特斯拉的单车销量必须达到什么量级？

李想：Model Y是有机会单车销售突破一百万辆的，他不会那么快速的成为苹果，苹果发展到今天，第一代iPhone，2007年到今天，也过去十几年了，苹果之前也有iPod等一些产品是他发展的基础，还是拉长时间来看，一个好的企业，还有一个好的投资者一定要跟时间做朋友，绝对不要干跟时间做敌人的事情。

方三文：最后他要获得类似于苹果这样的支配地位，肯定还是以市场份额和利润率做支撑的，最后要达到这个量级，单一车型必须要达到市场份额或者是绝对数什么样子？

李想：很长一段时间，汽车可能会走两个路线，代步工具的路线仍然会存在，就跟今天在非洲，还是功能手机为主，回到智能汽车，特斯拉自己未来一家拿到20-30%的市场份额应该没有任何问题，单纯的智能电动车这个领域。我觉得他自己能够做到500万辆到1000万辆，拉长时间来看，做到这样的销量没有任何问题。

方三文：年销量？

李想：对，年销量，至于大家说特斯拉做工有点不好，隔音有点问题，就是有这些问题，你也扛不住他在美国电动车里边，自己的销量占了一半以上。他今天最重要的不是解决这个问题，他是有更重要的问题去解决，不要因为你觉得他做工不好，隔音不好，就否定他，因为解决这些问题真的不难，只不过他还有更重要的事情要去解决。

方三文：我也倾向于这个问题，一点都不难，都是已知的就可以解决的。只是我对这个数字还要确认一下，最终他的单一车型的绝对销量的绝对数是多少，才能达到这样的支配地位。

李想：还是看整个智能电动车所占的市场份额，它有机会能摸到30%的市场份额，跟智能手机比较接近，而不是今天汽车的份额，智能手机的第一名大概能做到30%的市场份额。

方三文：那么它的净利率水平能达到什么水平？

李想：如果今年没有疫情的话，特斯拉的净利率会很快接近保时捷，因为我们测算，国内Model 3的净利率能做到30%，甚至超过30%，而且他是直营模式拿到30%的毛利，这是非常可怕的。我们可以看到，特斯拉的销售及管理费用是九个点，这是2019年的数据，研发费用在四到五个点，如果减去这两个费用，基本上税前净利奔着15个点去了，基本上是主流汽车厂商三倍的利润率，还是挺可怕的。

主持人：今年加上疫情的蔓延，包括特斯拉国产化，大家也很关心会不会给国内的造车新势力带来一些影响？

李想：其实我自己个人认为，比如说我们去看，蔚来最近整个销量的提升，很多还是受益于特斯拉了，因为特斯拉进来以后，他的知名度够高，他在电动车领域里，过去大家认为他是老大，会扩大更多的人来关注电动车，希望来购买电动车。有的人说，我有需求，我对特斯拉感兴趣了，但是我发现Model 3比较小，我想买辆SUV，很多人就去买了蔚来ES6了，这是特斯拉给整个行业带来的好处，同时它像鲶鱼，倒逼国内的企业认真做C端的用户，认真做产品。我们可以看一下去年100多万的（新能源汽车）销量，只有20万跟终端的消费者是有关的，其他大量跑了网约车、分时租赁，甚至以不可告人的方式直接推向了市场。特斯拉作为一个鲶鱼进入了市场，作为强有力的鲶鱼进入市场，对于这个行业认真的从业者而言，短期看是有压力的，但是长期看绝对是好事。