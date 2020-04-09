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李想：特斯拉是最接近苹果的公司

2020/4/9 12:21:19来源：新浪科技作者：泽宇责编：远洋评论：

4月9日午间消息，理想汽车创始人、董事长兼CEO李想4月8日做客投资者在线交流社区雪球发起的“观新能源 看大汽车”活动，与雪球创始人、董事长方三文围绕汽车行业发展趋势、决定行业格局的关键因素、未来的投资机遇有哪些等进行了一场观点碰撞。

谈到特斯拉时，李想认为，“我认为特斯拉是最接近苹果的。我之前预测特斯拉能够在2020年达到1000亿美元市值，再往后发展，一定能看到3000亿美元，我今天继续坚持这样的观点。”

“Model Y是有机会单车销售突破一百万辆的”，李想预测，回到智能电动汽车领域，特斯拉未来一家拿到20-30%的市场份额应该没有任何问题。“我觉得他自己能够做到（年销量）500万辆到1000万辆，拉长时间来看，做到这样的销量没有任何问题。”

在对话过程中，李想也毫不吝啬对马斯克的赞美，“从投资的角度，选择一个上升的，能够高速发展的行业，行业的选择是很关键，可能马斯克的脾气躁一点，女朋友多一点但是并不妨碍特斯拉在每一个关键时间点是最清楚看清本质的企业。”

以下为对话实录节选：

主持人：特斯拉有没有可能成为汽车界的苹果，或者说他是不是汽车界的苹果？

李想：我觉得特斯拉是最接近苹果的。我之前预测特斯拉能够在2020年达到1000亿美元市值，再往后发展，一定能看到3000亿美元，我今天继续坚持这样的观点。

可能Elon的脾气躁一点，女朋友多一点，但是并不妨碍特斯拉在每一个关键时间点是最清楚看清本质的企业，他的创业能力跟美国其他几家电动车企业比完全不在一个量级上，完全是碾压的，Elon的能力跟他们比，完全是碾压的。

碾压到什么程度呢？我们回头看一看，一个车发展的终局，会是一个超级终端，也会是一个超级空间，其实我们可以看特斯拉三代产品，把每一个步骤走得非常清楚，他通过第一代产品，让他自己掌握了自己开发一个终端的能力，他在第二代产品上，做到了所有的硬件自己做系统集成，虽然芯片还不是自己生产的，同时他在第二代产品上，产生了自己的实时操作系统，特斯拉自己的操作系统是自己的，车的实时操作系统，才有助于他快速的切到自己的LSD上，当他的第三代产品推出的时候，有了自己的芯片。我们看到数字化如果最后是一个超级终端，超级空间，往之前看，包括苹果都是一样的，有自己的终端能力，有自己的操作系统能力，有自己的芯片能力，这三个能力是任何传统汽车厂商能比的吗？完全不在一个量级上，差距大了，这个门槛非常非常之高。

所以我说，特斯拉隔音差一点，做功糙一点，这都是小事解决这个东西，比做操作系统，比做芯片容易得不是一点半点，只是他今天没有重视而已。

方三文：我问一个问题，如果你说特斯拉要成为汽车行业的苹果，你觉得特斯拉的单车销量必须达到什么量级？

李想：Model Y是有机会单车销售突破一百万辆的，他不会那么快速的成为苹果，苹果发展到今天，第一代iPhone，2007年到今天，也过去十几年了，苹果之前也有iPod等一些产品是他发展的基础，还是拉长时间来看，一个好的企业，还有一个好的投资者一定要跟时间做朋友，绝对不要干跟时间做敌人的事情。

方三文：最后他要获得类似于苹果这样的支配地位，肯定还是以市场份额和利润率做支撑的，最后要达到这个量级，单一车型必须要达到市场份额或者是绝对数什么样子？

李想：很长一段时间，汽车可能会走两个路线，代步工具的路线仍然会存在，就跟今天在非洲，还是功能手机为主，回到智能汽车，特斯拉自己未来一家拿到20-30%的市场份额应该没有任何问题，单纯的智能电动车这个领域。我觉得他自己能够做到500万辆到1000万辆，拉长时间来看，做到这样的销量没有任何问题。

方三文：年销量？

李想：对，年销量，至于大家说特斯拉做工有点不好，隔音有点问题，就是有这些问题，你也扛不住他在美国电动车里边，自己的销量占了一半以上。他今天最重要的不是解决这个问题，他是有更重要的问题去解决，不要因为你觉得他做工不好，隔音不好，就否定他，因为解决这些问题真的不难，只不过他还有更重要的事情要去解决。

方三文：我也倾向于这个问题，一点都不难，都是已知的就可以解决的。只是我对这个数字还要确认一下，最终他的单一车型的绝对销量的绝对数是多少，才能达到这样的支配地位。

李想：还是看整个智能电动车所占的市场份额，它有机会能摸到30%的市场份额，跟智能手机比较接近，而不是今天汽车的份额，智能手机的第一名大概能做到30%的市场份额。

方三文：那么它的净利率水平能达到什么水平？

李想：如果今年没有疫情的话，特斯拉的净利率会很快接近保时捷，因为我们测算，国内Model 3的净利率能做到30%，甚至超过30%，而且他是直营模式拿到30%的毛利，这是非常可怕的。我们可以看到，特斯拉的销售及管理费用是九个点，这是2019年的数据，研发费用在四到五个点，如果减去这两个费用，基本上税前净利奔着15个点去了，基本上是主流汽车厂商三倍的利润率，还是挺可怕的。

主持人：今年加上疫情的蔓延，包括特斯拉国产化，大家也很关心会不会给国内的造车新势力带来一些影响？

李想：其实我自己个人认为，比如说我们去看，蔚来最近整个销量的提升，很多还是受益于特斯拉了，因为特斯拉进来以后，他的知名度够高，他在电动车领域里，过去大家认为他是老大，会扩大更多的人来关注电动车，希望来购买电动车。有的人说，我有需求，我对特斯拉感兴趣了，但是我发现Model 3比较小，我想买辆SUV，很多人就去买了蔚来ES6了，这是特斯拉给整个行业带来的好处，同时它像鲶鱼，倒逼国内的企业认真做C端的用户，认真做产品。我们可以看一下去年100多万的（新能源汽车）销量，只有20万跟终端的消费者是有关的，其他大量跑了网约车、分时租赁，甚至以不可告人的方式直接推向了市场。特斯拉作为一个鲶鱼进入了市场，作为强有力的鲶鱼进入市场，对于这个行业认真的从业者而言，短期看是有压力的，但是长期看绝对是好事。

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关键词：理想特斯拉

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