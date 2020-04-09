余承东：将和更多汽车品牌合作，集成华为HiCar方案

4月9日下午消息，华为P40系列于8日在国内发布，华为消费者业务CEO余承东今日接受了媒体采访。

在8日晚间的发布会上，余承东现场演示了HiCar方案，手机与汽车主机连接分享多媒体，手机做车钥匙等，甚至能用手机连接车内镜头，加上华为手机的AI能力，来判断驾驶员的疲劳程度提醒驾驶安全。

余承东今日表示，未来很多汽车产品，包括国内和国外的汽车品牌，都会集成华为的HiCar解决方案，实现手机与车载屏幕、摄像头等互联互通。

华为HiCar解决方案于2019年8月的华为开发者大会上发布。基于操作系统的分布式能力，HiCar通过手机和汽车之间的连接，把手机的服务生态延伸到车内，实现“手机+车机”人机交互体验。

当时余承东宣布，HiCar生态伙伴超过30家车厂，包括北汽、奇瑞、江淮等车企已经加入，合作车型超过120款。

实际上，早在2019年12月，上汽通用五菱汽车旗下的新宝骏就正式对外发布了旗下首款搭载HiCar的量产汽车—新宝骏RC-6，并宣布自2020年上半年起，新宝骏产品将逐步搭载HiCar智慧互联解决方案。

华为目前正大力发展汽车相关业务，于2019年专门成立了智能汽车解决方案BU。不过该部门的定位是提供智能汽车的ICT部件和解决方案，帮助企业造好车，而不是自己造车。