VFine再诉湖南卫视音乐侵权，将采取进一步法律行动

IT之家4月9日消息 今天上午，VFineMusic在官方微博发表声明，称湖南卫视自制出品的湖南卫视声临其境第三季第四期节目中，韩雪、张含韵未经授权翻唱VFineMusic版权合作伙伴@PattyCake出品 、Collab Asia的音乐《Tough Love》，第三季第九期大众声咖群配版再次未经授权翻唱侵权，湖南卫视未经权利人同意擅自进行商业属性的演出和传播，此举侵犯了PattyCake作为著作权人，Collab Asia作为中国大陆地区独家代理人的发行权、表演权、信息网络传播权，且在使用过程中对PattyCake以及诸位表演者未进行署名，侵犯了PattyCake的署名权以及诸位表演者的表明表演者身份权。

VFineMusic表示对其一系列行径表示强烈谴责，将采取进一步法律行动，以维护合法权益。

VFineMusic声明全文：

@湖南卫视 自制出品的@湖南卫视声临其境 第三季第四期节目中，韩雪、张含韵未经授权翻唱VFineMusic版权合作伙伴@PattyCake出品 、Collab Asia的音乐《Tough Love》，第三季第九期大众声咖群配版再次未经授权翻唱侵权，湖南卫视未经权利人同意擅自进行商业属性的演出和传播，此举侵犯了PattyCake作为著作权人，Collab Asia作为中国大陆地区独家代理人的发行权、表演权、信息网络传播权，且在使用过程中对PattyCake以及诸位表演者未进行署名，侵犯了PattyCake的署名权以及诸位表演者的表明表演者身份权。



VFineMusic作为音乐版权管理和发行平台，一向积极推进音乐行业发行效率的提升和商业行为中正版化的普及。Collab Asia是VFineMusic的版权合作与互联网内容发行战略合作伙伴，长期稳定的合作建立了良好的信任关系。同时，Collab Asia是PattyCake旗下作品在中国大陆地区的独家代理方。基于彼此信任以及VFine处理综艺节目音乐侵权事件的成熟经验，此次维权由VFine全权代理。



2020年3月20日起，VFineMusic通过多个渠道告知湖南卫视侵权《Tough Love》事实，但湖南卫视方面始终没有作出任何回复。同时，湖南卫视《舞蹈风暴》《2019湖南卫视全球华侨华人春晚》《快乐大本营》三档节目还侵犯了《忐忑》《心如止水》《生僻字》等VFine合作版权歌曲，VFine于2020年1月13日发布维权声明，但截止今日，湖南卫视方面仍未给出解决办法，且无进一步沟通。



据我国《著作权法》第三十七条中规定，“使用他人作品演出，表演者(演员、演出单位) 应当取得著作权人许可，并支付报酬。演出组织者组织演出，由该组织者取得著作权人许可，并支付报酬。”作为湖南广播电视台和芒果传媒有限公司旗下最具影响力的省级卫星频道，湖南卫视肆意侵权、屡教不改、消极逃避，不解决实际问题，VFineMusic对其一系列行径表示强烈谴责，将采取进一步法律行动，以维护合法权益。



VFine Music

北京唯帆音悦文化科技有限公司

2020年4月9日

IT之家了解到，今年1月份，音乐版权商业发行平台VFine Music发表声明称，将对湖南卫视未经授权在多档节目中使用其代理维权的《忐忑》等三首音乐作品进行商业化传播的行为，采取进一步法律行动，以维护音乐人与版权方的合法权益。