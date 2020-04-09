【IT之家众测作品】 小米AIoT路由器AX3600评测：或成小米路由器系列翻身之作

本文系IT之家众测第六期作品。稿件内容、照片均为众测作者原创。

很幸运，感谢IT之家选我参与这次众测。本次文章测评的主角是小米AIoT路由器 AX3600。



其实说到小米路由器我相信大家都不陌生了，从2013年末小米的第一代路由器产品发布直至如今已有六年多的历史。从一代“给发烧友的新玩具”引爆话题到mini的火热一时再到3系的口碑全面崩坏以及最近Mesh系列发布后的口碑反转，小米的路由器系列产品可谓是一路经历十分坎坷。那么今天就让我们来看看在Wi-Fi 6 新时代，小米给出的第一份答卷是否能让人满意！

接下来，天启将带大家从产品外观、软硬件介绍、性能实测、主观评价及总结四个方面着手对这款路由器进行分析和评价——

产品外观

终于，在等到了快递小哥的短信后我第一时间前往驿站取走了箱子。不过箱子的尺寸实在是太大，一股不祥的预感在我心中弥漫……回到家拆开一看果然，路由器的包装盒把里面塞得满满当当。拿出包装，接下来我将用一组照片来带大家一起了解一下这款产品的外观。

▲包装盒正面

首先是包装正面。嗯……对于右上角的【Wi-Fi 6 大升级】【一键开启智能生活】我只能说有晨光中性笔内味儿了。好吧不管它，让我们继续拆拆看，我倒要瞧瞧这么大一个盒子里面用什么填……

什么鬼呀！这路由器也太大了吧！！！电子产品刚拆封时的特殊香味使我家猫咪闻风赶来不停地嗅着这个大家伙。突然，我想起了我的华硕AC66U B1，本以为它已经够大了，但在小米AX3600面前却只能算个弟弟。B1本体在宿舍，一直没开学我也不没办法直接给你们放在一起对比。本想放进B1盒子里的坑位给你们比一下大小，后来却发现这是不可能的，因为……

▲AX3600和66U B1盒子的对比

是的！AX3600本体比B1的盒子还大！我把两个盒子放在一起给你们看一下：

▲注意木头人先生手里的尺子。两个盒子右边已对齐。

大家应该能够明白这是个怎么样的“庞然巨物”了……不过这路由器为什么会这么大？小米的主板设计集成水平应该不至于斯呀？怀揣着疑惑我在网上搜到了它的拆机图：

▲图自acwifi.com 已获得作者使用授权

可以看到，其实主板并没有使用掉机身里的所有空间。路由器之所以这么大是因为AX3600在设计上选择了7天线外置。而为了避免信号干扰，天线与天线之间需要留有一定距离来保证良好的性能发挥。路由器尺寸为何这么大一迷至此算是正式破案。关于为何要使用这么多天线外置我想有以下几个原因可供参考：

1.在TP-LINK等厂商的宣传和线下市场的“教育”下消费者普遍产生了一种天线多=产品好的认知，为了迎合市场小米是故意让消费者看到这款“高端产品”天线有多多（有多“高端”）。

2.这款产品的2.4GHz和5GHz网络加起来共可以提供高达2976Mbps的上网速率，所以4+2的天线硬件基础还是要有的。

3.为了制造卖点，小米这次额外增加了一根叫“智能AIoT天线”的天线，即最中央的那一根。这在客观上又把原本的6天线变成了7天线。其实多天线在OFDMA、MU-MIMO、Beamforming等功能方面都有其独特的作用，这里也不多说啥了，打个中评吧。

通电后淡淡的蓝光配合着黑色的磨砂材质颇有一番未来感，我是挺喜欢的。但过于商业化的外表同时也遭到了我姐姐这类女性用户的抨击。好吧，只能说她们应该也不是这款产品的目标用户群体了哈哈~

▲中间的红线是铜散热片向外的延伸

外观部分大致到这，下面让我们进入下一个环节吧~

软硬件介绍

这一部分观众选看，我会把现阶段我能从网上搜集到的有关小米AX3600的硬件信息全部罗列出来，有兴趣的读者可以了解一下，不感兴趣的可以直接往下拉~

首先电源适配器功率：12V 2A。对于没有USB接口的这款产品来说实在是够用了的。

路由器本身参数：

CPU：高通IPQ8071A （4核A53 @1.0 GHz）

内存：DDR3 512MB

闪存：256MB

NPU：Dual Core Ubit32 @1.7GHz（即小米说的双核网络加速引擎）

交换机芯片：IPQ8075

5GHz芯片采用了QCN5054，支持802.11ax、1024-QAM、OFDMA、MU-MIMO等技术，支持4×4 MIMO @80MHz以及2×2 MIMO @160MHz，两种模式下总速率都是2402Mbps。另配了4个FEM型号为QPF4588，集成了PA和LNA。

2.4GHz芯片采用了QCN5024，支持4×4 MIMO，但受限于本款路由器使用的IPQ8071A，在本机只支持2×2 MIMO，总速率573Mbps。另配了两个QPF4288，集成了PA和LNA。

另小米额外添加的“智能AIoT”天线由QCA9889提供支持，同时支持2.4GHz 150Mbps和5GHz 433Mbps，配了两路LNA，没有PA。

那么其实大家可以看出来这个路由器严谨来说叫AX3000更合适一些。不过最中间的那根天线提供的速率不加上好像又说不太过去。只能说小米这次又“聪明”了一回。

OK接下来来到软件部分，首先用网页打开后台管理地址：

可以看到，这里只提供了最基本的设置选项。当点击更多高级功能后会询问你是否进入电脑版操控页面。好嘛，那我们进就是了：

嗯……用过小米路由器的应该知道，还是原来的配方，还是熟悉的味道，我翻了一下几个页面也没什么可说的，还是传统的小米管理界面。那来到“小米WiFi”软件让我看看有没有添加什么新功能……得了，用过小米路由器的同志们，别期待了，还是原来那样…那我只能挑几个我觉得值得分享的点跟大家说一下了。

▲首先，在“WiFi设置”界面下多出了ax模式的开关、MU-MIMO的开关以及智能天线自动扫描的开关，可以让用户更自由地选自自己想要开启的功能。

▲其次是在安全中心里加入了更多的功能可以由用户自由选择开启或是关闭。

路由器不一揽子替用户做主全包，而是让用户自行判断开启需要的功能，我觉得这一点是值得点赞好评的。

▲最后，在进入下一个环节以前先交代一下。产品到手后在我打开小米WiFi软件的第一时间软件就向我推送了固件更新，因此接下来的测试都是在3月10号更新的固件下进行的。另外，从日志附文可以看到小米工程师是有在着手对160MHz频宽以及Mesh功能进行开发的，那就让我们一起期待一下吧。

性能实测

首先介绍一下测试环境：

网络环境：安徽移动100Mbps民用宽带。

ATKKPING软件是在Windows 10版本17763.1098、搭载了i7-8750H、16G DDR4-2666、AC9560的暗影精灵4上进行。

Speedtest和WiFi分析助手是在小米MIX 2S 6+64GB版上进行。

关于户型及测试点下面附图：

在每次进行测试之前我都会使用手机对网络环境进行检查，因在我家收不到邻居5GHz WiFi信号干扰，故只检测了各点能收到的2.4G信号。DIRECT开头的WiFi信号是笔记本发出，怎么都关不掉，就当做是对AX3600防干扰性能的测试了吧。下面依次放出A、B、C三点的检测图：

▲A点

▲B点

▲C点

为了节省大家的时间和避免水文章的嫌疑（❀🐓）我把几个小时测试后得到的结果直接以表格的形式展现给大家。（要是觉得良心烦请点个五星好评呢嘿嘿……）首先是ATTKping的测试结果，因为ping网关实在是没意思，所以我只在A点用三种连接方式各ping了10分钟，其他的测试我选择了在各点ping之家的网址30分钟，大家可以比照A点有线条件下的测试结果进行参考：

先把图放完我再说个人看法吧，下面是Speedtest的测试结果：

对于以上测试结果不管是否符合你们的心理预期，我保证均为实测数据，本人没有分毫篡改。

可以看到在对网关的ping测试中有线及5GHz条件下的测试数据都是非常优秀的，而2.4GHz因为周围网络环境太过复杂，出现了非常少量的不稳定情况。在ping之家官网的测试中可以看到，对于近距离条件下5GHz网络的稳定性是要优于2.4GHz的。在信号较弱的环境下整体来说还是2.4GHz的丢包率更少。不过两者的丢包率都保持在了可接受范围内，没必要去斤斤计较。

而来到Speedtest环节后可以看到不管在哪个位置下5GHz频段对网络潜力的榨取能力都要更胜一筹。多亏了AX3600的四路外置PA和LNA，整体考量下我觉得还是5GHz（ac）网络在我们这种中等大小户型条件下更适合日常连接使用——信号覆盖好，网速足够高。

总结一下就是这次小米在网络质量上还是交出了一份能够令人满意的答卷的！

主观评价及总结

首先你问我这路由器值不值，我会回答你值！

目前市面上叫得出名字的Wi-Fi 6路由器中不管是TUF-AX3000使用的BCM6750还是RT-AX56U的BCM6755，性能上都不如小米用的这块高通处理器。而小米这次也没有在其他方面省料，屏蔽罩、FEM、做工等都是在预算内算得上尽善尽美了。相应的，路由器团队这次的厚道也为他们带来了回报：在几天使用过程后作为普通消费者的我和姐姐一致对它的稳定性给出了好评，几天下来竟无一次可感知的断连断流或是卡顿发生。可以说如果小米的路由器团队能保持住这个趋势那小米路由器不久后就能摘下“稳定渣”的帽子了。

另一方面，AX3600独特的外观以及差异化的功能体验（IoT智能接入、Wi-Fi 6等）都给了消费者足够的理由去选择它。所以如果这款产品在你的目标范围内等待下手又有所犹豫，这次我可以摸着良心对你说了：信我的，买就对了！