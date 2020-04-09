【IT之家开箱】荣耀Play 4T Pro图赏：蓝水翡翠，清澈深邃

荣耀在4月9日正式推出了全新荣耀Play 4T系列手机，作为荣耀Play家族的最新产品，荣耀Play 4T系列将继续打造酷玩科技。



全新的荣耀Play 4T系列包含两个大版本，分别是荣耀Play 4T和荣耀Play 4T Pro，IT之家作为首批体验到荣耀Play 4T Pro的媒体，已经拿到这款设备的蓝水翡翠版，一起来看一下吧。

开箱

荣耀Play 4T Pro手机包装盒依旧延续荣耀手机家族经典的蓝白配色，打开包装盒后就是荣耀Play 4T Pro手机本体部分。

荣耀Play 4T Pro的暗格里包含了取卡针、清水套、说明书和三包材料。底下则是充电头和USB-C to A数据线。

荣耀Play 4T Pro标配了一个22.5W的快充头，充电30分钟可以充满58%的电量。

▲荣耀Play 4T Pro全家福

产品外观

荣耀Play 4T Pro提供了冰岛幻境、蓝水翡翠、幻夜黑三种配色。IT之家拿到的这款是蓝水翡翠配色，荣耀Play 4T Pro整机非常轻薄，重165克。和现阶段很多200多克 “健身器材”相比，真的有种很放松的感觉。而且这台机器的厚度也只有7.75mm，加上背部的弧度处理，握持感出乎意料的不错。

蓝水翡翠配色的荣耀4T Pro手机采用了超精密CNC纹理技术，这项技术通过极其细微的纳米切割，在手机后壳上形成微小的尖角形，这样可以从不同角度对光线进行反射。这种细微的纹理让荣耀Play 4T Pro形成了一种深邃感。

荣耀Play 4T Pro正面采用了一块6.3英寸的AMOLED珍珠屏，屏幕比例为20:9，屏占比90%，分辨率为2400x1080。其覆盖98%的超广色域，对比度达到70000:1。另外，荣耀Play 4T Pro所采用的屏幕还通过了德国莱茵T?V低蓝光护眼认证，可以有效地降低蓝光以缓解长时间使用手机对眼睛的伤害。其内部采用的阳光屏技术，峰值亮度可以达到600 nit，即便是在户外等强光场景下，荣耀Play 4T Pro依旧会有一个清晰的显示效果。

荣耀Play 4T Pro同时支持最新一代光学屏幕指纹技术，相较于上代产品，其解锁速度提升10%，只需要轻轻一触就能快速解锁设备。

荣耀Play 4T Pro手机采用了4800万AI三摄，其中，主摄像头采用了1/2英寸CMOS，分辨率为4800万像素，光圈f/1.8/。它支持荣耀猫头鹰算法，可以在夜间进行顺畅的拍照体验，另外，主摄像头还支持AIS手持超级夜景2.0功能，通过复合多帧降噪技术实现手持夜景拍摄。

荣耀Play 4T Pro另外两颗镜头分别是800万像素超广角镜头，视场角达到120度，可以拍摄更宏大的场景；另一颗镜头则是200万像素景深镜头，可以获取更多图像细节。

内部硬件方面，荣耀Play 4T Pro内置基于7nm制程的麒麟810芯片，它的CPU部分采用了2xA76大核+6xA55小核架构，先进的制程优势能够保证荣耀Play 4T Pro能有一个更好的能效表现。荣耀的游戏加速技术GPU Turbo也升级到了最新的3.0版本。荣耀提供6GB+128GB和8GB+128GB两种存储组合。

其底部接口采用的USB-C接口，内置4000mAh大电池，标配22.5W快充头，可以实现30分钟充电58%。

目前，荣耀Play 4T系列已经正式发布，其中荣耀Play 4T 6+128GB版售价1199元，荣耀Play 4T Pro 6+128GB版售价1499元，8+128GB售价1699元。将于4月14日全平台开启预售，4月21日全面开售。