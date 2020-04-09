乘联会：3月新能源汽车批发量同比下滑49.2%

IT之家4月9日消息 乘联会今天发布2020年3月份全国乘用车市场分析，3月乘用车市场零售达到104.5万辆，同比下降40.4%，相对2月的-78.7%同比降幅大幅提升38个百分点，呈现谷底V型回升的良好态势。3月零售环比2月增速300%是近期最强的，体现疫情后的刚需消费恢复得较快。

据IT之家了解，2020年1-3月的全国乘用车市场累计零售301.4万辆，零售同比累计下降40.8%，主要是受春节时点提前的内部消费节奏因素和国内新冠疫情爆发带来的外部负面环境因素的双重影响，累计销量损失约209万台。

产量：3月乘用车生产98.1万辆，同比19年3月下降51.2%；1-3月累计生产258.4万辆，同比下降49.2%，产量减少250万辆。3月初，湖北以外整车企业3月初已绝大部分复工，而且武汉车企也是在3月下旬复工，行业生产能力恢复良好。由于复产后面临零部件企业的协同复产压力，加之需求相对恢复较慢，因此生产节拍处于中低位运行。目前海外的零部件供应链尚未体现风险，但厂家逐步提升零部件库存和整车库存，应对供需波动风险的能力提升。

批发：3月厂家批发销量100.0万辆，同比去年3月下降48.1%，环比2月增长3倍。1-3月累计批发销量282.3万辆，同比下降45.3%，减少234万辆。虽然1-3月的经销商库存相对正常月度零售下降明显，但经销商资金紧张，加之国六排放的PN值标准延期实施的建议仍有待于最终确认，且当期零售仍低，诸多因素抑制了经销商进货的积极性。

目前的需求是拉动经销商进货的主要动力，随着防疫工作的常态化趋势确定无疑，购买力的恢复还需更长时间，进一步降低渠道库存也是合理选择，因此厂家的批发仍低于零售表现。

新能源：3月新能源乘用车批发销量5.6万辆，同比下降49.2%，环比2月增长4倍。其中插电混动销量0.92万辆，同比下降59%。纯电动的批发销量4.7万辆，同比下降48%。3月独资与合资新能源表现较强，成为新能源车市的重要力量。3月普通混合动力乘用车批发2.1万辆，同比去年3月下降37%。