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苹果帮助斯坦福医学开发新App，方便一线人员检测病毒

2020/4/9 22:11:54来源：新浪科技作者：李明责编：孤城评论：

北京时间4月9日晚间消息，据国外媒体报道，斯坦福医学（Stanford Medicine）在苹果公司的帮助下，开发了一款新应用程序（App），可以连接加州的消防员、警察和护理人员等一线救助人员，对他们是否出现新型冠状病毒症状进行检测。

这款App的工作流程是这样的：用户首先要接受一项调查，主要通过一些问题来询问他们的症状。如果出现新冠病毒感染的症状，该应用程序就会建议他们进行检测。

接下来，急救人员可以将调查结果带给工作场所负责健康的联系人，他在应用程序中被称为“部门感染控制官员”（department infection control officer），然后会被安排在斯坦福医疗保健（Stanford Health Care）站点进行优先测试。

这款App名为“The First Responder COVID-19 Guide”（一线响应人员新冠病毒指南），旨在将新冠病毒感染的高危人群与检测连接起来。在此之前，也有过几款类似的新技术产品。

一些专家和政府官员表示，增加检测对于保护医务人员和患者，了解新型冠状病毒在美国的传播情况，以及帮助理解群体免疫等概念如何应用于冠状病毒等，都是至关重要的。

斯坦福医学还表示，希望将该计划扩大到其他基本服务工作者，如杂货店店员和公共服务员工等。

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关键词：斯坦福检测病毒

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