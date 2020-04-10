爱奇艺遭做空机构质疑，行业竞争下难完成造假行为

继瑞幸咖啡被做空后，中概股企业爱奇艺也遭到Wolfpack Research的看空。

日前，做空机构Wolfpack Research对爱奇艺发出了37页的做空报告，报告指出，爱奇艺存在夸大营收及订阅用户数量等问题。随后，爱奇艺作出回应，称Wolfpack Research引用数据与结论严重失实，对于所有不实指控，坚决否认，并保留法律追诉权利。

事件发生后，多位分析师均表示此次做空报告不夯实。透镜公司研究创始人况玉清认为，Wolfpack Research选择这个时间点，最主要原因是瑞幸已提前做好了铺垫，在此基础上再做空爱奇艺便极易引发市场、国际投资者对中概股公司的信任危机，进而加大做空效果。

做空机构质疑爱奇艺付费会员数据造假，多观点指出其“证据不足”

4月7日，做空机构Wolfpack Research对爱奇艺发出做空报告，称其夸大营收和订阅用户数量。Wolfpack Research还指出，爱奇艺夸大了公司开支，以及购买内容、其他资产和收购的价格，以消耗掉虚假现金以掩盖其审计师和投资者的欺诈行为。

对此，花旗银行分析师Alicia Yap提出质疑，他认为，付费会员收入是一个很难夸大的数字，因其准确性可以通过App Store以及第三方付款数据来验证。“同时，爱奇艺使用的用户流量和内容成本等指标，均可拿来与业内同行比较，而且爱奇艺的季度财报中所公布的数字好坏参半，还有过没达到公司指引和分析师的预期的情况。”

对于爱奇艺虚增订阅用户数量的依据来源，Wolfpack Research称来自于两家可以进入爱奇艺后台系统的广告代理公司提供的监测数据。通过这两家公司，WolfPack Research拿到了2019年9月其中四天（三个工作日与一个双休日）的19个城市监测后端数据。数据显示，这四天爱奇艺平均日活跃用户是2470万，远低于WolfPack Research测算出的6229万，减少幅度高达60.3%。

然而依据来源并不是切实的证据。某知名券商律师王铭指出，虚报用户数的结论不太可靠。第一，匿名广告公司信源存疑，无法核实；第二，爱奇艺公开的统计口径和广告公司的口径很可能存在出入，一线城市的范围可能有差别，日活的判断标准可能也不同，比如一个统计了19个城市，一个统计了10个城市，那数据差一半也属正常；第三，取样太少，可能波动比较大，无法代表真实状态，不具备参考价值。

“当然，我更关心的是那两家据称可以进入爱奇艺后台系统的广告公司，他们的行为不仅必然违反了与爱奇艺的合同约定，同时也可能触犯《刑法》关于保护商业秘密和个人信息的条款。” 王铭说道。

Bernstein Research分析师David Dai表示，虽然投资者需要进一步了解公司的一些审计方式，但这些并非是做空报告中所指的诈骗行为。爱奇艺的日活跃、月活跃用户数据同腾讯视频数据相当，可根据第三方数据确认腾讯数据。

至此，针对做空机构Wolfpack Research对爱奇艺数据造假产生的质疑，多观点均表示其“证据不足”。

在线视频行业竞争加剧，行业造假难度相当大

Wolfpack Research在质疑爱奇艺会员数据造假的同时，也指出其在IPO前就存在欺诈行为，并一直持续到现在。

“像许多其他以虚高价格进行IPO的中国公司一样，爱奇艺无法合法地发展其业务，从而无法完善其财务报表。我们估计爱奇艺将其2019年收入增加了约人民币80-130亿元，即27%-44%。”Wolfpack Research报告指控。

对于上述指控，Wolfpack Research在2019年10月至11月期间对爱奇艺的中国目标人群中的1563人进行了亲自调查，发现约31.9%的爱奇艺用户通过爱奇艺合作伙伴的成员身份访问仅VIP内容电视。爱奇艺会按毛额计入双重会员资格，这意味着它将记录全部收入并将其合作伙伴的份额记为费用，这使爱奇艺可以增加收入并同时销毁虚假现金。

对此，中信证券分析师肖俨衍撰文指出，“所谓涵盖北京、上海、广州三个一线城市1561人调研得出的结论非常偏颇。”

长期以来，整个在线视频行业都面临着无法盈利的难题。虽然以爱奇艺为代表的头部平台都获得大量用户及流量数据，但行业竞争也在不断加剧。“而在这种充分竞争的环境下，在线视频行业造假的难度相当大，仅在长视频分支就有‘优爱腾’3大企业，如果在充分竞争或恶性竞争下造假，对手就可能揭他的老底。”华夏时报总编辑水皮认为。