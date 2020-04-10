提高办公效率！这里有10组最该学会的Excel小技巧

Excel小技巧在办公室里总是神一样的存在，它是区分菜鸟与高手的重大指标。想让自己的工作快捷有效率，就要学会这些提效小妙招。以下是小编总结的10组你最该学会的Excel小技巧，一起来看吧。

1. 一键求和

遇到一个表格，如何快速求和？很简单，把要求的行和列选中，然后分别向外扩出一行和一列的距离，按下Alt+=就可以了。

一键表格求和

2. 金额转大写

财务工作中，常常要把数字转大写，传统的方法很啰嗦。其实最简单一个办法，就是选中待转换单元格，右击“设置单元格格式”。接下来在弹出窗口中，点击“特殊”>“中文大写数字”就可以了。

一键数字转大写

3. 一键标出不同数据

如何标出表中不一样的地方？最简单的一个办法，就是将要比较的行列全都选中，然后按下快捷键Ctrl+Shift+\，最后修改一下单元格背景色，异常数值就被清晰地展示出来了。

一键找不同

4. 一键数值对齐

表格的最后一列，大多都是合计列，想让数值看起来更加整齐，可以先选择要对齐的列，然后点击“数字格式”>“数字”。Excel默认会为每一组数值添加两位小数（不足者以0补齐），这样就比以前整齐很多。此外你也可以设成“会计专用”，更适合处理那些金额合计列。

一键数值对齐

5. 横表变纵表

有时需要将一个横向表转为纵向表，传统办法是Ctrl+C/V。其实最快的方法，是复制表格后（Ctrl+C），直接右击选择“选择性粘贴”，再从弹出面板中点击“转置”就可以了。

一键横表变纵表

6. 整体移动行或列

如何整体去移动一行或一列呢？Ctrl+C/V是个办法，但明显不是最高效的。按住Shift键，将鼠标停到行或列的边缘，再向目标位拖拽。这时你会发现目标列中间开始出现一条加粗的线条，直接松手即可。

整体移动行或列

7. 重复上一操作

遇到需要重复操作的，首先会想到格式刷，但格式刷只能重复设置格式，对其他操作不生效。其实在Excel里，还有一个F4键也能起到类似的效果，只不过它所重复的不是格式，而是上一步的操作。

举个例子，如果我们上一步执行的是合并单元格，接下来想再重复这一操作时，只要选中新的单元格组，按下F4键，就能一遍遍重复这一操作了。

F4键=命令“格式刷”

8. 一键标出重复值

想要在表格中找出重复值，很简单。选中要对比的行或列，然后点击“开始”>“条件格式”>“突出显示单元格规则”>“重复值”，Excel会用一种特殊的色彩将重复值标出。此外这个方法还有另一个好处，那就是以后再有新数据时，也会自动执行这一规则。

一键标出重复值

9. 一键美化表格

做出的表格太简陋，又不想花时间美化？试一试这招，选中你的表格，然后按下Ctrl+T。如果对默认的效果不满意，还可以借助菜单更换其他主题。

一键美化表格

10. 一键生成“↑↓”箭头

表格中数值不明显怎么办？用这个方法可以快速生成“↑↓”箭头。选中要设置的列，右击“设置单元格格式”。接下来在弹出面板中点击“自定义”，将下列代码 [红色][>0]↑0;[蓝色][<0]↓0粘贴进去，确定后效果就出来了。

一键生成“↑↓”箭头

写在最后

Excel小技巧可以提高工作效率，但并不能替代系统的学习过程。今天所介绍这些，都是日常工作中比较常用的，有没有对你的工作有帮助呢？快来试试吧！