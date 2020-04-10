微软Visual Studio Code 1.44正式发布：加入新Python教程、时间轴视图

Visual Studio Code 发布了 1.44 版本，即 2020 年 3 月更新版。最值得关注的更新亮点有这些：

· 改进辅助功能 - 现在可以更轻松地访问 diff 视图

· 时间轴视图 - 用于在 VS Code 中查看时间序列事件，例如 Git 提交历史记录

· 更好的文件快速打开功能 - 顺畅地从文件导航到字符，并按文件夹名称筛选文件

· 扩展包显示 - 快速查看扩展包中的内容

现在会有一个角标来显示扩展包中包含的扩展数量；“扩展详细信息”页面也会显示扩展包中的所有扩展。

· Undo/Redo stack - 保留 Undo/Redo，以供重新打开的文件使用

关闭文件时，VS Code 将保留文件的 Undo/Redo（撤销/重做）栈。重新打开文件后，如果自关闭以来其内容未更改，则将进行还原。当打开的编辑器数量受限，或是意外关闭了文件时，这一功能会非常实用。

· 远程开发 - 将 PR 直接检出到容器、Kubernetes 容器附加支持，和实验性 WSL2 Docker 引擎支持

· 同步设置（preview） - 在计算机之间共享代码段和 UI 状态

设置同步仍处于预览状态，此版本添加了同步代码段和 UI 状态的功能，还添加了远程和本地同步备份视图，可用来还原数据。

· 新的 Python 教程 - 用于创建 Python 容器和构建数据科学模型的教程

主要包括：1）如何在 Docker 容器中构建 Python 应用程序；2）使用 Python 数据科学库创建机器学习模型。