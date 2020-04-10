支持Java 14！Java开发工具IntelliJ IDEA 2020.1稳定版发布

IntelliJ IDEA 2020.1 稳定版来了！这是今年发布的首个重大更新版本，新版本增加了对 Java 14 的支持、为部分 Web 和测试框架添加新功能、为调试器添加数据流分析协助功能（dataflow analysis assistance）、新增 LightEdit 模式，以及支持从 IDE 下载和配置 JDK。

下载地址 https://www.jetbrains.com/idea/download，也可以使用 Toolbox App 进行更新。

支持 Java 14

IntelliJ IDEA 2020.1 已增加对 Java 14 及其新特性的支持。例如支持 Records，可快速创建新的 record 并生成它们的构造函数和组件，并对存在的错误进行警告，以及对 Pattern Matching for instanceof 特性的支持等。详情查看

https://blog.jetbrains.com/idea/2020/03/java-14-and-intellij-idea/

▲ 支持 Records

▲ Pattern Matching for instanceof

Java 代码审查

IntelliJ IDEA 的每个新版本都会扩展其静态代码分析功能，此版本当然也不例外。除了一系列的改进之外，2020.1 还增加了新的代码检查功能。例如对 SimpleDateFormat 模式中的大写进行检查、分析日期格式化中的用例、查找额外的冗余方法调用，以及报告和建议消除字符串字面量中不必要的转义字符。

从 IDE 下载 JDK

从 IntelliJ IDEA 2020.1 开始，可在创建和配置项目时直接从 IDE 下载并配置 JDK。如果打开已下载的项目，IDE 会检查机器是否已安装为该项目配置的 JDK，若缺少，则提示下载。

LightEdit 模式

LightEdit 模式允许使用者在类文本编辑器的窗口中对独立文件进行快速修改，而无需创建或加载项目。可通过命令行、IDE 的欢迎界面或操作系统的文件管理器使用 LightEdit 模式开文件。使用“Open File in Project”意图（Alt+Enter）可从 LightEdit 模式切换到完整模式。

编辑器支持渲染 Javadocs 文档

编辑器新增渲染 Javadocs 文档的功能

禅模式（Zen mode）

禅模式能消除可能的干扰并帮助开发者完全专注于代码上。本质上，这种新模式结合了免打扰模式和全屏模式，因此不必每次想要进入或退出它们时都启用或禁用这两种模式。要启用禅模式，请跳转至 View | Appearance | Enter Zen Mode ，或从“快速切换方案”弹出窗口中进行选择(Ctrl+` | View mode | Enter Zen Mode)。

改进导航栏

在此版本中，使用者无需频繁滚动屏幕就能跳转到文件中所需查看的代码行。因为导航栏可以显示 Java 类和接口中的方法：

数据流分析协助功能

IntelliJ IDEA 2020.1 向调试器添加了数据流分析协助功能（Dataflow analysis assistance），此功能根据程序执行的当前状态预测并显示可能的异常以及始终为真/假的条件。

当我们调试 Java 代码并到达断点时，IDE 将基于程序的当前状态运行数据流分析，并向我们显示在代码执行到该断点之前下一步将发生的情况：

有关该功能的详细介绍请点此查看。

从 IDE 安装 Git

在 IntelliJ IDEA 2020.1 中，使用者无需再事先手动安装好 Git。当克隆一个 Git 仓库时，IDE 会在机器中寻找 Git 可执行文件，若找不到，则会提供下载并进行设置。

JetBrains Mono

IntelliJ IDEA 默认字体，也是全新的专为编码设计的字体。

统一的 IntelliJ Light 主题

IntelliJ IDEA 2020.1 采用了新的默认 Light 主题，并在所有不同的操作系统上进行了统一。可通过 View | Quick Switch Scheme | Theme 回滚到旧主题。

支持 Scala 3

IntelliJ IDEA 2020.1 提供了对 Scala 3 的初步支持，包括新的语法、错误高亮显示、导航、类型信息以及其他许多其他的基本 IDE 功能。

以上提到的新功能在社区版中均可使用，详细更新内容查看 https://www.jetbrains.com/idea/whatsnew/