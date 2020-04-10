5G传播新冠？外国人当了真，英国多座5G基站被焚毁

北京时间4月10日早间消息，据外媒报道，近期网络上的阴谋论试图将新冠病毒疫情与5G技术的推出联系起来。尽管没有科学根据，但英国已有多座5G基站塔遭到焚烧。在Facebook、Nextdoor和Instagram等平台上，阴谋论迅速传播，而美国联邦紧急事务管理局（FEMA）和联邦通信委员会（FCC）也非常明确地指出：“5G技术不会造成新冠病毒。”

所有试图将5G技术与新冠病毒联系在一起的阴谋论都毫无根据。这种病毒也在尚未建设5G网络的国家传播，而5G网络的电磁波也并不会给人体造成伤害。此次疫情是由一种与电磁波完全无关的传染性病毒引起的。总体来看，5G的建设和新冠病毒疫情并没有相关性：尽管这两者正在同时发生，但只要看看特定国家的情况，就会发现两者毫不相关。

英格兰国家医疗服务体系（NHS England）医学主任史蒂芬·鲍维斯（Steven Powis）教授指出，将5G和新冠病毒联系在一起是“令人震惊的”，以及“绝对的、彻头彻尾的废话”。英国政府也将这些说法称作“危险的胡说八道”。

这些阴谋论认为，新冠病毒可以通过5G网络传播，或者5G网络影响了人体免疫系统。这两种说法都不符合事实。如果想要理解为什么5G和病毒没有联系，那么就必须了解，为什么5G电磁波的功率不足以损害人体细胞、传播病毒。与此前的4G和3G网络类似，5G网络中使用的电磁波是低频的非电离辐射。与X射线、伽马射线和紫外线等电离辐射源不同，这些电磁波处于频谱的相反一端。

因此，5G电磁波并不足以加热人体细胞，削弱免疫系统。雷丁大学细胞微生物学副教授西蒙·克拉克（Simon Clarke）在近期接受BBC采访时表示：“认为5G网络会影响免疫系统的想法是经不住推敲的。”

同样，无线电波和病毒的传播方式也不同。新冠病毒人际传播的途径通常是经由病人的咳嗽、打喷嚏，以及呼吸时产生的飞沫。唯一可以通过无线电波传播的病毒是计算机病毒，而不是生物病毒。

另一方面，疫情也袭击了伊朗、印度和日本等国家，而这些国家尚未建设5G网络。据报道，伊朗刚刚确定了对5G的监管方案，计划在今年晚些时候再推出这项技术。伊朗目前有超过6.6万例新冠病毒确诊病例。日本在过去一周刚刚开始建设5G，而印度的5G网络建设可能因为疫情而推迟。与此同时，韩国已经建设5G网络一年时间，但韩国并不是最先爆发疫情的国家。

监管机构、科学家和独立团体已经在很大程度上澄清了对5G网络的担忧。尽管5G网络在部署中使用了毫米波频段，频率比4G和3G网络更高，但英国监管机构记录的5G电磁辐射水平要远低于国际指导意见。国际非电离辐射防护委员会（ICNIRP）也没有发现，存在任何证据表明5G网络对人体健康构成危险。

经过7年的研究，ICNIRP上月更新了指南。该机构主席埃里克·范荣根（Eric van Rongen）表示：“如果遵守新的指南，那么5G技术不会造成任何伤害。”

关于新冠病毒和5G关联的阴谋论很多都源于有目的的假信息活动。《纽约时报》在去年的报道中指出，俄罗斯目前正主动利用公众对5G影响人体健康的担忧。一年多前，俄罗斯政府资助的电视网RT America播出报道称，5G“可能会杀死你”。

欧盟的特别工作组也在追踪这些造谣活动，并警告称“一些国家和由国家支持的团体正试图利用公共卫生危机来推进地缘政治利益”。

最近的许多阴谋论似乎都起源于比利时的一家报纸。该报纸此前发表了一篇毫无科学依据的报道，称“5G威胁了生命”，并试图将病毒的起源与5G网络建设联系在一起。尽管文章也引用医生的话说，“我没有对此做过事实核查”，但这并没有阻止阴谋论者在英文媒体上散布这个消息。

在5G信号塔接二连三地遭到攻击之后，英国移动运营商呼吁公众不要再散播这些假信息。本周早些时候，英国四大运营商在联合声明中表示：“请帮助我们阻止这一切。如果你看到我们的员工受到攻击，请立即报告。如果你看到错误信息，也请指出来。”