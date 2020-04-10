在5G时代干掉微信，运营商还有很长的路要走

4月10日消息 4月8日，中国移动、中国联通、中国电信联合国内的华为、中兴、小米、VIVO、OPPO、联想和魅族等手机终端厂商，以及国外知名的三星等共同了发布了《5G消息白皮书》，提出了5G时代消息业务的新模式，既挽救传统通信业务的下滑窘态，又拓宽业务收入来源。

在《5G消息白皮书》中，三大运营商阐述了5G消息的核心理念，明确了相关业务功能及技术需求，提出了对5G消息生态建设的若干构想。三大运营商试图通过行业联合并利用行业优势拉拢上下游合作伙伴共同构建产业联盟冲击互联网公司对社交功能的围困和垄断。

根据公开报道，三大运营商现在合推的5G消息业务是基于RCS标准，即新一代消息服务的国际标准。GSMA（全球移动通信系统协会）已计划将5G消息纳入5G终端的必选功能。用户更换5G手机或将现在手机部分功能升级，即可便捷使用5G消息服务。

至于什么是5G消息，通信行业外人士可能不太了解情况。实际上5G消息最早起源于中国移动2014年在4G时代倡导的“新消息”概念，也就是在原来短信单纯文字+图片功能基础上，增加了视频等新功能，形成了文字+图片+视频+位置的信息发布集合体。

在4G时代初期，虽然中国移动提出了“新消息”“新通话”“新联系”等概念，这些“新”与其说是技术的创新，不如说是商用模式或者业务模式的创新。但是在当时友商并没有参与，而且行业上下游企业参与的也较少，因此无法形成聚合效应，最终也就处于不死不活状态。

关注通信行业新闻的朋友们可能知道，中国移动自2014年至今已经在多个重要场合大力推广“新消息”，试图通过打造一款超越飞信，突破微信社交垄断的“融合通信”业务。这样以来，一方面可以增强对用户的粘性，另外一方面还可以提供新的收入来源。毕竟消息业务已经是夕阳业务。

现在5G已经成为社会关注的热点，在国家新基建战略推动下，5G已经处于超速建设时期。在5G NSA时代，个人客户仍然是主要市场，是竞争的焦点，三大运营商也是铆足劲儿争抢5G用户。然而只抢到用户并没有实现利益最大化，毕竟用户还没有真正体验到5G的与众不同。

相对于4G时代的各种创新型业务，现在5G应用不足、场景缺乏、变现困难是众所周知的。因此5G应用也就成为运营商必须关注和重点解决的难题。所以，5G消息在此时出场就显得格外重要，特别是此次有三大运营商+主要手机终端厂商全部参与进来。

看到5G消息有如此之多而且都是重磅厂商加持，不但解决了行业内的互联互通难题，而且完全是开门共同玩游戏，很多人天然地猜测这会不会冲击现在的消息霸王微信。毕竟微信已经与其他社交软件形成了隔离墙，有类似曾经飞信闭门造车自己玩的意思。

我们认为大家的猜测确实有一定的道理，但是据此就认定5G消息会干掉微信，这也有点夸张了。这里提供3点依据供给大家讨论。

首先5G消息是一个松散的联盟，运营商愿意出多少钱来圈用户呢？这个直接影响了5G消息的发展速度。特别是在业务发展初期，虽然5G消息具有免安装的优势，但是要真正赢得用户，不仅仅是一个免安装就可以实现的。

其次微信已经超出了单纯的聊天和社交功能，已经形成全面的商业生态联合体，这个护城河不容易被攻破。虽然社交和聊天是大家的基本需求，但是大家使用微信不仅仅局限于社交。

再次微信的平台效应对用户的粘性非常强，涉及生产生活的方方面面都可以通过微信解决，5G消息靠什么来替代微信的平台聚合效应呢？即便5G消息可以形成平台，那么取代微信也不是短时间就能实现的。

更重要的是微信不会坐等5G消息对自己的全面围攻，必然会见招拆招。微信未来很可能在互联互通等方面采取更积极的态度，通过主动加强与其他应用的合作，避免自己被边缘化，毕竟微信已经深刻汲取了飞信没落的教训。

因此综合以上几个角度的思考，虽然微信有社交“自闭症”，但是其社会服务功能却是敞口的，与社会生产生活的方方面面处于互联互通状态。只要这个互联互通是敞开的，那么替代微信就不会轻松。

三大运营商现在联合起来共同力推5G消息，不管未来能不能形成对微信的强有力冲击，至少从现在5G发展的需求看，还是非常有意义的，毕竟与5G持续健康发展密切相关的业务创新还处于起步阶段。

实现5G全球领先，除了网络覆盖建设之外，更重要的在于5G应用。如果三大运营商能够形成比较稳定的业务创新联盟，并以此为基础推动各行各业实现5G业务创新，那么这才是对国家、对行业来说更至关重要的。