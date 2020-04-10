Canonical 向 Plymouth 上游贡献改进，已用于 Ubuntu 20.04

安装 Ubuntu 20.04 系统的台式机/笔记本在 UEFI 模式下启动时，与旧版本最明显的区别之一就是启动界面的改进。这要归功于 Red Hat 在提供无闪烁（flicker-free）的启动体验方面所做的工作，并在启动过程中引入 UEFI BGRT 系统/主板 Logo，以提供更多的过渡体验。同样的，Canonical 也在努力贡献自己实现的一些改进并 push 给上游的 Plymouth。

过去一年来，Ubuntu 20.04 已拥有与 Fedora 和其他 Linux 发行版（如 Arch Linux）相似的的启动体验。

在此过程中，Ubuntu 开发者一直在对这个图形化的启动界面代码进行进一步打磨，其中包括 Canonical 的 Daniel van Vugt，他在过去几年里对 GNOME 上游的贡献是众所周知的。

开发者贡献的代码包括修复部分标签的居中问题、新的完整性检查模式（integrity-check mode），以及支持显示 fsck 状态信息。

这些工作也对 Red Hat 最近贡献的其他改进进行了补充，其中包括 DRM/KMS 探针加速（probe speed-ups） 和其他工作。