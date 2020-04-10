“注销校园贷”诈骗频发，4个小时14.6万就没了

4 小时，14 万 6 千元

骗子最后发来的消息是一段长达 49 秒的语音及一条“温馨提醒”。过去两天，高达不止一次地向警察、父亲、单位领导以及朋友，聊起自己是如何在 4 个小时内被人骗走 14 万 6 千元的事情——这几乎相当于他一整年的工资，但他再也没勇气点开那条语音。

“怕” ，他说，听见那个声音就瘆得慌。4 月 1 日下午 3 点 51 分，就是这个声音一步一步引导他从京东金融、支付宝借呗以及微博借钱中相继贷出 14 万 6 千元，然后转到一个陌生的银行账户里。

一开始，高达先是接到了一个陌生电话，对方自称是京东金融的客服，说他的京东账户是在校期间注册的，毕业后需要将京东金融中的贷款额度清零，不然将会影响征信及京东账户的正常使用。

如果要注销账户，需要加上京东金融专门的注销客服 QQ，“人工引导操作”。高达加上了 QQ，QQ 的名字是“京东金融注销客服 0021”，头像是京东金融的 Logo。

骗子的 QQ 号

他自认为已经足够小心翼翼的。但 QQ 那头很快发来了工牌、身份证照片以及“授权证书”。工牌上明明白白写着对方是京东金融服务中心“注销客服组”，名字跟身份证也能对得上，授权证书也有模有样的，还盖上了“中国银行业监督管理委员会”的红章。

高达收到的“授权证书”

一切看起来似乎都是真实的，高达想着。骗子在 QQ 上用语音跟他沟通，让他从京东金融里贷出满额度的钱，再打到他们指定的“财务回收账户”上。贷出去的钱用作清空贷款需要，他本人无须偿还。

36000 元，贷款很顺利，几乎没有任何阻碍 ，动动手指就京东金融里借出了钱。他把钱打到对方账户上，很快到账。

但对方又接着说，他的账户无法完成注销，因为后台系统显示他的账户还与支付宝借呗存在绑定，需要继续完成借呗的额度提现及财务回收流程。

这是第二笔。高达在借呗上贷出了 4 万元。之后又是相同的套路，语音中，那位自称是京东客服的人说，他的账户与微博钱包也有绑定，他还要继续注销微博钱包的贷款额度。

此前他从未使用过微博钱包，也不知道还能从中进行贷款。但语音中对方不断催促，他好像被人牵着走似的，打开了微博钱包、提交认证。

第一次认证失败了。对方好像有些着急，提出让他先打 2 万块过去，可以先帮他在后天把其他信息更正完成。见他有疑惑，对方称，这笔钱之后都会通过京东金融转到他的账户上。

“我当时就是完全沉进去了，坚信他就是官方客服”，高达转过去 2 万。微博借钱第二次认证成功了，贷款额度 5 万元，比前两家都高。

“好了吗？这边要为您回款赶紧确认完成。”骗子不断发来消息，他容不得过多思考，取钱、打款、到账，就是几分钟的事情。

那时已经晚上 7 点多，天都黑了，高达和骗子聊了 3 个多小时，他以为全部都结束了，只要静静等着账户注销就可以了。

但那位“京东客服”依然没有要结束的意思，他说还是无法完成注销流程，因为高达的账户还和小米金融、美团借钱等存在绑定关系，还得继续操作下去。

高达忽然惊醒，“这是无底洞”，对方是骗子。他回过神来，3 万 6、4 万、2 万、5 万，加起来已经是 14 万 6 千元。他急忙挂了语音电话，摊在床上。骗子又接连打来两段语音，他没敢接。

受害者数百人，涉及金额近千万元

高达遇到的事件并不是孤例。

当他在社交媒体上搜索相关信息时，发现和他类似遭遇的受害者达数百例，多集中在今年三、四月份之间。就在他被骗两天之后，他才发现和他同校的两名学弟，同样也是在 4 月 1 日前后，被自称是京东金融客服的人员以同样的套路骗走万余元。

在高达加入的一个受害者维权群中，人数已经达到了 273 人，多是毕业不久的大学生，群内统计的受骗金额已近千万元。涉及的贷款平台包括京东金融、支付宝借呗、微博借钱、微信微粒贷、小米金融、360 金融、美团金融、滴滴金融等。

每个人回忆起受骗过程时都会觉得懊恼。受骗的过程像是一场漫长的追赶。骗子全程保持和受害者的语音沟通，语气急促，人为地营造一种紧张感，不给受害者任何的思考时间。

高达说，“我是不是太好骗了？”另一个被骗去 2 万 8 千元的受害者在事后才发觉，对方给他发去的身份证及工牌有明显的 PS 痕迹，他还是从事设计工作，但当时却丝毫未能察觉。

还有一位准备考研的女孩，她在转钱之前让对方发了定位，甚至还询问了对方的公司情况，“骗子都对答如流”。

更关键的是，骗子知道她的所有信息，一口气地说出她的名字、身份证号、家庭住址、毕业院校，甚至连她注册账户的时间都能准确说出，她不由得不相信。

不少受害者怀疑自己的信息泄露与京东有关。过去，京东曾被多次曝出隐私泄露问题。群聊中，受害者仔仔细细地回忆自己是否会在哪些地方泄露信息，但少有发现共同点，唯一的相似点是，他们大多数都曾在京东平台上购物。

“我是因为刚用京东分期买了手机，以为真的有什么安全隐患。”一位受害者称。

当他们开始信任骗子之后，剩下的贷款流程就变得轻而易举。几乎每一个常见的 App 中都涵盖了金融类业务，电商平台、社交软件、打车平台，好像无论哪里都可以借到钱。

“贷款太容易了。”考研的女孩说。她就是动动手指，就从京东金融、招联金融贷出了 2 万多块钱，“秒放贷”，期间没有一个平台来打电话向她进行核实。

另一位去年毕业的女孩是其中少有的幸运儿。在她准备从美团金融中贷款时，她接到了美团客服的电话。“骗子，赶快报警。”听完她陈述后，美团客服赶紧说道。

“太感谢那个美团客服了”，她说，她最终只被骗去了 6000 块钱。

平台难以追责

“从放贷的速度上来看，平台方有一定的疏忽和懈怠的责任。” 上海汉联律师事务所副主任宋一欣律师认为，平台在放贷之前，理应进行相应的资质审核，如此快的放贷速度，从民事诉讼的角度上说，平台应该承担一定责任。但具体责任如何划分，还需法院来进行最终判定。

但在上海纽迈律师事务所合伙人方正宇律师看来，操作便利很难被认为是平台负有责任的理由。“理论上说，放贷的要求降低，受害的是平台而非用户。”

他认为，从媒体的角度，可以呼吁未来放贷过程更加规范，确保交易的安全性。但具体到个体维权，目前很难找到可以追究放贷平台责任的依据。

江苏法德东恒律师事务所蓝天彬律师表达了相似意见，认为诈骗事件是用户个人自主行为导致的，较难追究网贷平台的责任。同时他表示，如果有平台人员参与泄漏用户隐私信息，涉嫌侵犯公民个人信息罪，将可能被追究刑事责任，但暂时尚未有相关证据。

他建议，用户一方面要注重个人隐私和信息保护，另一方面在碰到类似的涉及钱财的电话时，一定要多留个心眼，多方核实，比如拨打相关平台的官方电话咨询或者请教法律专业人士，而不是在仓促中按照诈骗分子的要求进行相关操作。如果被诈骗，注意保留、搜集相关证据材料，及时报警。

一位互联网金融的从业人士对凤凰网科技（微信搜：iFeng科技）表示，在借款人的资质审核上，业内一般使用各种大数据手段自动对用户的资质进行考核，确定放贷额度，完全利用人工去审查存在一定难度。

她说，对于账户被盗等行为，平台方肯定要承担责任。但对于类似诈骗行为，由于完全是用户自主进行操作，平台能作出的努力有限，仅能通过弹窗、强制提醒等手段来提醒用户。

4 月 1 日晚上，高达跑去报了案。警方称已经将相关银行卡冻结，但如果诈骗方在银行卡冻结之前就将钱转出，可能也没有太大用处。

他说话声音很低，眼睛中似有血丝。刚开始的几天，他想着那 14 万，觉得“过不下去了”。心里堵得慌，实在没忍住，他给爸爸打了电话，告知自己被骗。爸爸没多说什么，只是劝他，千万要瞒住妈妈和姥姥，“这么多钱，害怕他们受不了”，他说。

4月9日，京东金融对外发布声明，称已经注意到相关诈骗行为，表示将全力配合警方工作，打击不法分子的诈骗行为，帮助用户尽最大可能追回损失。