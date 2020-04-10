心酸！美国确诊老人死前向语音助手求助至少40次：我很痛苦

IT之家4月10日消息 据《纽约邮报》报道，美国密歇根州一名患有新冠肺炎的66岁老人，被发现临终前向亚马逊语音助手Alexa求助。

电视台WOOD-TV报道称，31位居民和5名工作人员在当地Metron疗养院的新冠病毒检测呈阳性，这位名叫卢安·达根(LouAnn Dagen)的老人便是其中之一。

据报道，卢安和其他居民一起被隔离，并于上周六在大急流城的一家医院去世。临终前，她绝望地向语音助手Alexa求救数十次。

▲ 图源：纽约邮报

她的姐姐潘妮·达根（Penny Dagen）在设备里发现了40段令人心碎的录音。

潘妮在斯巴达的家中向媒体分享了一段录音。录音中卢安一度说道“Alexa，帮帮我”。“我很痛苦，我必须找到一种方法来缓解它。”“你能帮我对付疼痛吗？哦，Alexa，我很痛苦。”

“我只能一直告诉她我无能为力。”潘妮含泪向妹妹道歉。

IT之家了解到，患有糖尿病和高血压的卢安自10年前中风以来，就一直住在Metron。

这家疗养院的运营总监Paul Pruitt在给《华盛顿邮报》的一份声明中表示：“Alexa是卢安与她姐姐的主要沟通工具。她可以通过这个设备给姐姐打电话，她们经常交流。这是她生活中非常积极的一部分，我们也全力支持。”