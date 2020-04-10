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Docker 创建全新开源社区，开发 Compose Specification

2020/4/10 14:43:01来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：骑士评论：

Docker 方面宣布，将创建一个新的开源社区来开发 Compose Specification。其将与 Amazon Web Services（AWS）、Microsoft 和其他开源社区中的其他人合作，以扩展 Compose Specification。在现有 Compose 平台之外，更灵活地支持 Kubernetes 和 Amazon Elastic Container Service（Amazon ECS）等云原生平台。

该团队在博客中表示：“开放该 specification 将使创新蓬勃发展，并为开发人员提供更多选择，从而加速开发团队构建和交付应用程序的方式。” 

Compose Specification 是针对开发人员的解决方案，用于定义与云和平台无关的基于容器的应用程序。GitHub 上已有超过 650,000 个 Compose 文件。

Compose 通过允许开发人员在单个文件中定义一个复杂的堆栈并使用单个命令运行它，极大地简化了开发人员的云流程和工具链代码。该公司解释说，这消除了手动构建和启动每个容器的需要，从而节省了开发团队的时间 。

Docker 方面称，开放式治理将使透明度和能够为 specification 和基于 Compose 的工具的未来方向提供意见的能力使新老用户的广泛社区受益。有了更大的社区支持和参与，其打算将 Compose Specification 提交给开源基金会，以进一步增强公平竞争环境和开放性。

如果你想立即开始使用 Docker Compose 尝试现有功能，则可以在此处下载带有 Docker Compose 的 Docker Desktop 。

规范草案可从 compose-spec.io 获得

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关键词：Docker开源

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