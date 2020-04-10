律师事务所公开举报视觉中国：称其涉嫌诈骗罪、虚假诉讼罪

IT之家4月10日消息 今日，雷腾律师事务所发布《关于视觉中国公司涉嫌诈骗罪和虚假诉讼罪的公开举报函》，称视觉中国公司涉嫌的违法犯罪行为，严重侵犯他人的合法权益，极大损害国家司法秩序和裁判权威，严重冲击社会诚信体系，确应依法惩治，希望公安机关及时查处视觉中国公司涉嫌诈骗和虚假诉讼的犯罪行为，维护法律应有的尊严。

举报函显示，举报人为北京雷腾律师事务所律师王军义，被举报人为华盖创意（北京）图像技术有限公司、汉华易美（天津）图像技术有限公司，被举报人均为视觉（中国）文化发展股份有限公司旗下公司，举报涉嫌罪名为诈骗罪、虚假诉讼罪。

举报函显示，视觉中国公司宣称其获得相关图片著作权人— Getty Images Inc.的授权,向各地企业进行维权索赔、诉讼。事实上, Getty Images Inc.只是一家图片分销平台，根本不享有相关图片的著作权,GetyImages Inc.也从未声称自己是相关图片的“著作权人”。

然而，视觉中国公司却通过伪造 Getty Images Inc.英文授权书的中文翻译件，谎称 Getty Images Inc.网站上标注的“第三方合作机构”为Getty Images Inc.的品牌，在视觉中国公司网站www.vcg.com上恶意隐匿真正图片来源和著作权权属，加注“ Getty Images”水印，以此虚假声称 Getty Images Inc.享有图片版权，从而误导诸多企业向视觉中国公司支付赔偿金或与之达成合作，缴纳高额的图片许可使用费用。以诈骗方式索赔不成的，视觉中国公司则利用伪装编造的证据链条，向人民法院提起侵权诉讼。

IT之家了解到，雷腾律师事务所列举了视觉中国的“五宗罪”：

一、明知故犯,故意伪造 Getty Images Inc.英文授权书的中文翻译件,故意添加捏造的 Getty Images Inc“享有版权”的内容。

二、视觉中国公司明知 Getty Images Inc.英文授权书的真实含义，恶意隐匿原图片标注的图片来源和版权信息，情节恶劣。

三、视觉中国公司利用伪造的虚假证据蒙蔽公众，捏造知识产权侵权事实，向企业进行诈骗，情节极其恶劣。

四、视觉中国公司利用伪造的证据，捏造知识产权侵权事实，频繁向各类企业提起民事诉讼，已涉嫌构成虚假诉讼罪。

五、“黑洞图片”事件后，视觉中国公司仍不知收敛，继续恶意利用虚假证据提起诉讼、恶意撬动司法天平，严重损害司法公信力，必须予以严厉刑事打击。